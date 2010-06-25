Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Источник: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий РогозинИсточник: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Блогер утверждал, что российский танк "Армата" сделан из низкокачественных материалов и начинает ржаветь уже на заводе

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин с нескрываемой резкостью ответил на критику украинского блогера, выступающего под ником zloy-odessit, который утверждал, что российский танк "Армата" сделан из низкокачественных материалов и начинает ржаветь уже на заводе.

В качестве доказательства своих слов блогер разместил фотографию, запечатлевшую Рогозина на "Уралвагонзаводе" при осмотре танка. Боевая машина, только что завершившая испытания на полигоне, стоит, покрытая пылью и песком. Однако критик посчитал, что пятна на Т-14 "Армата" являются ржавчиной, "которая лезет из всех щелей".

"Все-таки они редкие идиоты", - написал политик в субботу на своей странице в Facebook.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Ранее Рогозин сообщал, что опытно-войсковая эксплуатация танка будет проводиться с 2019 года.