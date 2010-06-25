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Атомную подлодку "Ульяновск" заложат в Северодвинске 28 июля

26.06.2017 РИА Новости 109 0
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Подводная лодка проекта Ясень-М
Подводная лодка проекта Ясень-М
Источник: © Фото : СЕВМАШ

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новейшая атомная подлодка "Ульяновск", завершающая серию "Ясень-М", будет заложена на "Севмаше" 28 июля, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.

"Планируется, что седьмой по счету (шестой в серии) атомный подводный крейсер четвертого поколения, построенный по усовершенствованному проекту "Ясень-М", будет заложен на северодвинском предприятии "Севмаш" 28 июля текущего года. Приказом главкома ВМФ России подводной лодке присвоено наименование "Ульяновск", - приводит Дыгало слова заместителя главкома ВМФ по вооружению Виктора Бурсука.

До 2020 года для ВМФ планируется построить семь подлодок проекта "Ясень", из них шесть - по модернизированному проекту 885М. Головной подводный крейсер серии "Северодвинск" был передан ВМФ в 2014 году.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
24.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
3M-55
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
2020-й год
885 Ясень
885М Ясень-М
Калибр КР

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