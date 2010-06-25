Российские пограничники провели в Армении масштабную тренировку
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Российские пограничники. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости, Гагик Багдасарян. Российские пограничники провели в Армении масштабную тренировку во взаимодействии с армянскими коллегами и военнослужащими 102-й российской военной базы в Гюмри, сообщили в пятницу в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ в Армении.
"Ленинаканским погранотрядом (в Гюмри - ред.) Пограничного управления ФСБ России в Армения 22 июня проведена масштабная тренировка по пограничному поиску условных нарушителей госграницы. Тренировка проводилась во взаимодействии с отдельной пограничной комендатурой "Ашоцк" погранвойск СНБ Армении, с привлечением сил и средств 102-й военной базы Южного военного округа ВС РФ", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в ходе совместных учебных действий армянские и российские военнослужащие отработали вопросы организации поиска условных нарушителей госграницы, пытающихся прорваться в Турцию с территории Армении через Грузию.
"Для поиска злоумышленников были применены беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы контроля пространства, использованы служебные собаки. Благодаря слаженным действиям и высокому уровню профессионализма военнослужащих условные нарушители государственной границы были задержаны", - отметили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что руководство Пограничного управления ФСБ России высоко ценит помощь, оказываемую взаимодействующими структурами, по охране и защите госграницы Армении.
Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении (их численность - около 4,5 тысячи человек) обеспечивается правительствами обеих стран.
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24.06.2017
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