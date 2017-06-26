Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии превышает $4 миллиарда
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Иллюстрация на тему российско-индийских отношений
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Портфель заказов Рособоронэкспорта на поставку вооружений и военной техники Индии превышает четыре миллиарда долларов, сообщил журналистам в пятницу гендиректор компании Александр Михеев.
Ранее руководство Рособоронэкспорта приняло участие в 17-м заседании российско-индийской Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Заседание состоялось в Москве под руководством министров обороны двух государств Сергея Шойгу и Аруна Джейтли.
Постоянно действующая российско-индийская Межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству является эффективным механизмом взаимодействия двух стран. Регулярное обсуждение на этой площадке наиболее важных вопросов текущей повестки, высокий статус сопредседателей этой комиссии в ранге министров обороны свидетельствуют о беспрецедентном уровне внимания руководства России и Индии к такой чувствительной сфере как ВТС.
"По сути, военно-техническое сотрудничество давно стало одним из базовых элементов российско-индийских отношений. Причем речь идет об исключительном партнерстве, ведь мы традиционно работаем с индийскими предприятиями в формате передачи технологий производства уникальных образцов российской военной техники. Сегодня портфель заказов Рособоронэкспорта по контрактам и соглашениям с Индией существенно превышает четыре миллиарда долларов США. И это без учета документов, готовящихся к подписанию", - сказал Михеев.
Гендиректор РОЭ выразил надежду, что в ближайшие два года совокупный объем контрактов, подписанных в сфере ВТС России и Индии с момента начала сотрудничества в 1960 году, превысит планку в 70 миллиардов долларов США. Михеев также напомнил, что в настоящее время стороны развивают ВТС в рамках программы на период с 2011 по 2020 годы (предыдущая программа охватывала период с 2001 по 2010 годы).
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23.06.2017
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