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Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии превышает $4 миллиарда

26.06.2017 РИА Новости 83 1
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Russia_India
Иллюстрация на тему российско-индийских отношений

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Портфель заказов Рособоронэкспорта на поставку вооружений и военной техники Индии превышает четыре миллиарда долларов, сообщил журналистам в пятницу гендиректор компании Александр Михеев.

Ранее руководство Рособоронэкспорта приняло участие в 17-м заседании российско-индийской Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Заседание состоялось в Москве под руководством министров обороны двух государств Сергея Шойгу и Аруна Джейтли.

Постоянно действующая российско-индийская Межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству является эффективным механизмом взаимодействия двух стран. Регулярное обсуждение на этой площадке наиболее важных вопросов текущей повестки, высокий статус сопредседателей этой комиссии в ранге министров обороны свидетельствуют о беспрецедентном уровне внимания руководства России и Индии к такой чувствительной сфере как ВТС.

"По сути, военно-техническое сотрудничество давно стало одним из базовых элементов российско-индийских отношений. Причем речь идет об исключительном партнерстве, ведь мы традиционно работаем с индийскими предприятиями в формате передачи технологий производства уникальных образцов российской военной техники. Сегодня портфель заказов Рособоронэкспорта по контрактам и соглашениям с Индией существенно превышает четыре миллиарда долларов США. И это без учета документов, готовящихся к подписанию", - сказал Михеев.

Гендиректор РОЭ выразил надежду, что в ближайшие два года совокупный объем контрактов, подписанных в сфере ВТС России и Индии с момента начала сотрудничества в 1960 году, превысит планку в 70 миллиардов долларов США. Михеев также напомнил, что в настоящее время стороны развивают ВТС в рамках программы на период с 2011 по 2020 годы (предыдущая программа охватывала период с 2001 по 2010 годы).
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
США
Компании
РОЭ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
9825
№1
26.06.2017 03:47
Не густо,интересно на какой стадии проекты про Ка-226,новому контракту на Ми-8,С-400,Т-90МС они вместе тянуть на 10-12 мр.дол.
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