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Индонезия приобретет три дивизиона французских 105-мм гаубиц LG-1 Mk.3

26.06.2017 ЦАМТО 70 0
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LG-1_Mk.III
105-мм легкая буксируемая гаубица LG-1 MK-III. Источник: sindramas.com

ЦАМТО, 23 июня. Правительство Индонезии готовит предварительный план финансирования закупок вооружений и военной техники в 2018 году.

Как стало известно изданию ARC, основным приобретением станет закупка трех дивизионов 105-мм орудий, из которых два предназначены для замены имеющихся устаревших 76-мм орудий двух дивизионов Сухопутных войск, а третий – для формирования нового артиллерийского дивизиона корпуса морской пехоты Военно-морских сил.

Эти данные подтвердил изданию представитель французской компании "Некстер" (NEXTER). Он также подтвердил тип закупаемых орудий – 105-мм легкие буксируемые гаубицы LG-1 Mk.3.

Согласно опубликованному плану, стоимость двух дивизионов 105-мм буксируемых орудий для СВ составит 729 млрд. индон. рупий (54,8 млн. долл.) и одного дивизиона для КМП – 364,5 млн. индон. рупий (27,4 млн. долл.).

Другим крупным приобретением станет закупка двух 80-90-метровых патрульных катеров океанской зоны (OPV) на сумму 1 трлн. индон. рупий (75,2 млн. долл.). Поставщик и класс новых катеров не указан.

Кроме того, среди прочего, планируется приобретение за рубежом 14 ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM и 20 AIM-9X-2 на сумму 952 млрд. индон. рупий (71,6 млн. долл.), пакет авионики для УТС "Хоук" Mk.109/209 на сумму 300 млрд. индон. рупий (22,6 млн. долл.). На проект разработки истребителя KFX/IFX выделено 1,634 трлн. индон. рупий (122,8 млн. долл.).
23.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индонезия
Франция
Продукция
AMRAAM
Компании
Nexter

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