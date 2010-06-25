Россия договорилась с Индией об укреплении военного сотрудничества
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Индии Арун Джейтли в пятницу подписали дорожную карту развития военного сотрудничества.
"Настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия, целью которого является повышение боеготовности вооруженных сил наших стран, обмен опытом в самых различных областях военного дела", - сказал Шойгу на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
По его словам, дорожная карта станет основополагающим документом при планировании двусторонних контактов.
Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.
Выполняются контракты на поставку в Индию новейших истребителей типа "Су" и "МиГ", систем залпового огня "Смерч". Индия строит по лицензии танки Т-90.
Помимо экспорта боевой техники, Россия сотрудничает с Индией в сфере разработок новых вооружений: совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace создало сверхзвуковую крылатую ракету "БраМос", которая начала поступать в ВС Индии в 2005 году. Кроме того, РФ и Индия договорились совместно разрабатывать истребитель пятого поколения (перспективного многофункционального истребителя).
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23.06.2017
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