Подлодка Северного флота "Обнинск" в ходе учений атаковала корабли условного противника
|
|
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск"
Источник: Aleksey Lisitsyn
В пресс-службе Севфлота заявили, что в ходе учений подводники "продемонстрировали высокую профессиональную подготовку и слаженность действий"
МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки "Обнинск" отработал торпедную атаку отряда кораблей условного противника на учениях в Баренцевом море. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.
"Подводники выполнили торпедную стрельбу по отряду кораблей в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стрельбы прошли успешно, надводные цели были условно поражены. "В ходе проведения всех этапов учения по атаке отряда кораблей подводники "Обнинска" продемонстрировали высокую профессиональную подготовку и слаженность действий", - говорится в сообщении.
Также экипаж "Обнинска" отработал задачи подводного маневрирования с уходом от преследования надводным противником.
|
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.06.2017 АПЛ "Обнинск" атаковала торпедами корабли "противника" в Баренцевом море
22.06.2017 Крейсер "Петр Великий" и два БПК атаковали подлодку "противника" в Баренцевом море
10.05.2017 Атаманы из райцентра
09.03.2017 Экс-директору базы "Звездочка" дали 9 лет колонии за растрату 50 млн рублей
27.02.2017 Вице-адмирал: такого мощного состава корабельной группировки РФ еще не было
27.02.2017 Воевавшие в Сирии моряки пожаловались Путину на натовские корабли
22.02.2017 Этот союзник не подведет
20.02.2017 В ВМФ пояснили выполнение боевой задачи судами вспомфлота у берегов Сирии