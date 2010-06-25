Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Подлодка Северного флота "Обнинск" в ходе учений атаковала корабли условного противника

26.06.2017 ТАСС 96 0
Разделы: Флот
0
Понравилась новость?
 0
БПК "Североморск"
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск"
Источник: Aleksey Lisitsyn

В пресс-службе Севфлота заявили, что в ходе учений подводники "продемонстрировали высокую профессиональную подготовку и слаженность действий"

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки "Обнинск" отработал торпедную атаку отряда кораблей условного противника на учениях в Баренцевом море. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.

"Подводники выполнили торпедную стрельбу по отряду кораблей в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбы прошли успешно, надводные цели были условно поражены. "В ходе проведения всех этапов учения по атаке отряда кораблей подводники "Обнинска" продемонстрировали высокую профессиональную подготовку и слаженность действий", - говорится в сообщении.

Также экипаж "Обнинска" отработал задачи подводного маневрирования с уходом от преследования надводным противником.
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Пётр Великий
Проекты
пр. 1155
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 04:41
  • 237
Удобные «зеленые человечки»
  • 26.06 04:37
  • 3715
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.06 03:53
  • 1
Мархайм - британская база F-35
  • 26.06 03:50
  • 1
На пороге - 258 МиГ-35
  • 26.06 03:47
  • 1
Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии превышает $4 миллиарда
  • 26.06 03:22
  • 1
Перекуем мечи на томографы
  • 26.06 01:34
  • 146
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 26.06 00:42
  • 1
SM-6 - единственная в мире
  • 26.06 00:36
  • 2
Западный эксперт о проблемах российского ВПК
  • 25.06 21:57
  • 42
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 25.06 21:49
  • 10
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 25.06 21:10
  • 1
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
  • 25.06 20:57
  • 25
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 25.06 20:13
  • 3
В "Ильюшине" подтвердили пересмотр контракта с Минобороны на новые Ил-76
  • 25.06 20:03
  • 88
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы