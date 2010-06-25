Администрация Дональда Трампа одобрила поставку Индии 22 БЛА "Гардиан"



Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9 Predator B Guardian, который совместно эксплуатируется Береговой охраной и Таможенной и пограничной службой США

Источник: defensemedianetwork.com Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9 Predator B Guardian, который совместно эксплуатируется Береговой охраной и Таможенной и пограничной службой СШАИсточник: defensemedianetwork.com

ЦАМТО, 23 июня. В преддверии первых официальных переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом США Дональдом Трампом, которые состоятся 26 июня в Белом доме, Вашингтон одобрил продажу Нью-Дели 22 беспилотных летательных аппаратов "Гардиан".

Об этом изданию "Пресс Траст оф Индиа" 22 июня сообщил правительственный источник. По его словам, сделка, которая оценивается в сумму от 2 до 3 млрд. долл., одобрена Госдепартаментом США. О данном решении индийское правительство и главный подрядчик проекта были проинформированы 21 июня. Согласно американскому законодательству, для заключения контракта еще потребуется одобрение Конгресса США.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии 17 июня 2016 года направило в США письмо с запросом о возможности поставки (LoR) для ВМС страны в рамках программы "Иностранные военные продажи" 22 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов "Гардиан" (морской вариант "Предейтор-B") компании "Дженерал атомикс аэронотикал системз" (General Atomics Aeronautical Systems – GAASI).

Запрос о поставке морского патрульного БЛА, который позволит контролировать акваторию Индийского океана, был направлен в Офис оборонного сотрудничества американского посольства в Нью-Дели. Он последовал за присоединением Индии 7 июня 2016 года к "Режиму контроля за ракетными технологиями" (РКРТ).

До сих пор точно неизвестно, намерена ли Индия приобрести разведывательную или разведывательно-ударную версию БЛА, либо их комбинацию. Логично, что присоединение к режиму РКРТ позволит Индии обсудить поставку ударного варианта БЛА "Гардиан". Тем не менее, "Пресс Траст оф Индиа" утверждает, что в прошлом году индийские ВМС запросили беспилотную платформу в версии ISR (разведки, наблюдения и рекогносцировки).

По оценке, ВМС Индии, которые в настоящее время применяют израильские БЛА "Серчер-2" и "Херон", в дальнейшем могут заказать дополнительные БЛА, помимо первой партии из 22 БЛА "Гардиан".

Со своей стороны, ВВС Индии ранее намеревались закупить в США БЛА "Предейтор Эвенджер", однако в 2015 году запрос был отклонен Вашингтоном на том основании, что Индия не присоединилась к РКРТ и, следовательно, на могла претендовать на закупку вооруженных платформ. Не исключено, что теперь ВВС Индии возобновят переговоры по поставке данных БЛА.

Помимо присоединения к РКРТ, в рамах визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в прошлом году Индии был предоставлен статус "главного партнера в оборонной сфере". Данный статус официально был одобрен Конгрессом. В опубликованном 7 июня 2016 года совместном заявлении было указано, что Индия получит доступ к американским технологиям на том же уровне, что и ближайшие союзники Вашингтона. Мнение на этот счет администрации Дональда Трампа пока не известно, но эксперты ожидают подтверждение данного статуса на предстоящей встрече.

БЛА "Гардиан" специально адаптирован для действий на море, включая усовершенствование структурных элементов, авионики, систем связи, а также оборудование многорежимной морской РЛС SeaVue компании "Рейтеон" и электрооптической/ИК системой обнаружения. БЛА может действовать на высотах до 50000 футов (15245 м) и находиться в воздухе до 27 ч. Аппарат способен обнаруживать на море даже малоразмерные цели.