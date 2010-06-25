Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Подразделения Приамурского объединения ВВО полностью укомплектованы пулеметами "Печенег"

26.06.2017 ЦАМТО 85 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащий ВС РФ
Боец Российской армии с пулеметом «Печенег»
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

ЦАМТО, 23 июня. В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, завершилось перевооружение пулеметчиков подразделений на современные пулеметы "Печенег" различных модификаций.

Ручной пулемет "Печенег" калибром 7,62 мм предназначен для поражения живой силы, транспортных и огневых средств, а также низколетящих воздушных целей. Разработан на основе пулемета Калашникова (ПКМ). По сравнению с ПКМ почти вдвое повышена кучность стрельбы и живучесть ствола (до 25-30 тыс. выстрелов). Для стрельбы "Печенег" может применять всю номенклатуру существующих винтовочных патронов 7,62 мм.

В пулемете применена система принудительного воздушного охлаждения ствола за счет энергии пороховых газов. Регулируемый газоотводный механизм позволяет эксплуатировать Печенег в любых климатических условиях Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Печенег
ПКМ
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 04:41
  • 237
Удобные «зеленые человечки»
  • 26.06 04:37
  • 3715
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.06 03:53
  • 1
Мархайм - британская база F-35
  • 26.06 03:50
  • 1
На пороге - 258 МиГ-35
  • 26.06 03:47
  • 1
Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии превышает $4 миллиарда
  • 26.06 03:22
  • 1
Перекуем мечи на томографы
  • 26.06 01:34
  • 146
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 26.06 00:42
  • 1
SM-6 - единственная в мире
  • 26.06 00:36
  • 2
Западный эксперт о проблемах российского ВПК
  • 25.06 21:57
  • 42
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 25.06 21:49
  • 10
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 25.06 21:10
  • 1
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
  • 25.06 20:57
  • 25
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 25.06 20:13
  • 3
В "Ильюшине" подтвердили пересмотр контракта с Минобороны на новые Ил-76
  • 25.06 20:03
  • 88
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы