Подразделения Приамурского объединения ВВО полностью укомплектованы пулеметами "Печенег"



Боец Российской армии с пулеметом «Печенег»

Источник: Виталий Аньков / РИА Новости Боец Российской армии с пулеметом «Печенег»Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

ЦАМТО, 23 июня. В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, завершилось перевооружение пулеметчиков подразделений на современные пулеметы "Печенег" различных модификаций.

Ручной пулемет "Печенег" калибром 7,62 мм предназначен для поражения живой силы, транспортных и огневых средств, а также низколетящих воздушных целей. Разработан на основе пулемета Калашникова (ПКМ). По сравнению с ПКМ почти вдвое повышена кучность стрельбы и живучесть ствола (до 25-30 тыс. выстрелов). Для стрельбы "Печенег" может применять всю номенклатуру существующих винтовочных патронов 7,62 мм.

В пулемете применена система принудительного воздушного охлаждения ствола за счет энергии пороховых газов. Регулируемый газоотводный механизм позволяет эксплуатировать Печенег в любых климатических условиях Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.