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АПЛ "Обнинск" атаковала торпедами корабли "противника" в Баренцевом море

26.06.2017 РИА Новости 78 0
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Атомная подводная лодка Обнинск. Архивное фото
Атомная подводная лодка Обнинск. Архивное фото
Источник: CC BY 4.0 / Минобороны России /

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подводная лодка Северного флота "Обнинск" атаковала в Баренцевом море отряд кораблей условного противника, сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан второго ранга Андрей Лузик.

"В рамках выполнения плановых задач боевой подготовки в морских полигонах Северного флота в Баренцевом море экипаж атомной подводной лодки "Обнинск" отработал торпедную атаку отряда кораблей условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подводники выполнили стрельбу торпедами по отряду кораблей в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков". Надводные цели были условно поражены.

Добавляется, что после выполнения упражнения экипаж подводной лодки отработал подводное маневрирование с уходом от преследования.
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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