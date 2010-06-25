АПЛ "Обнинск" атаковала торпедами корабли "противника" в Баренцевом море
|
|
Атомная подводная лодка Обнинск. Архивное фото
Источник: CC BY 4.0 / Минобороны России /
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подводная лодка Северного флота "Обнинск" атаковала в Баренцевом море отряд кораблей условного противника, сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан второго ранга Андрей Лузик.
"В рамках выполнения плановых задач боевой подготовки в морских полигонах Северного флота в Баренцевом море экипаж атомной подводной лодки "Обнинск" отработал торпедную атаку отряда кораблей условного противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подводники выполнили стрельбу торпедами по отряду кораблей в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков". Надводные цели были условно поражены.
Добавляется, что после выполнения упражнения экипаж подводной лодки отработал подводное маневрирование с уходом от преследования.
|
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.05.2017 Атаманы из райцентра
09.03.2017 Экс-директору базы "Звездочка" дали 9 лет колонии за растрату 50 млн рублей
27.02.2017 Вице-адмирал: такого мощного состава корабельной группировки РФ еще не было
27.02.2017 Воевавшие в Сирии моряки пожаловались Путину на натовские корабли
10.02.2017 Эксперт рассказал о значении похода "Адмирала Кузнецова" к берегам Сирии
10.02.2017 Представители главкомата ВМФ России встретят авианосец "Адмирал Кузнецов"
10.02.2017 На "Адмирале Кузнецове" торжественно встречают вернувшихся из Сирии моряков и летчиков
09.02.2017 Сирийский опыт "Кузнецова" ляжет в основу требований к новым авианосцам