Псковские десантники отказались от агрессии стран Запада с «белорусского плацдарма»



Учения Псковского соединения ВДВ России в белорусском Бресте. Апрель 2016 года

Источник: ТАСС Учения Псковского соединения ВДВ России в белорусском Бресте. Апрель 2016 годаИсточник: ТАСС

В ноябре прошлого года на официальном сайте госзакупок России появилась информация о заказе министерством обороны 4162 железнодорожных вагона для военных перевозок в Беларусь. На фоне предстоящего совместного белорусско-российского учения «Запад-2017», в котором примут участие три тысячи военнослужащих и 280 единиц боевой техники из состава Западного военного округа ВС РФ (все в них планируется задействовать не более 13 тысяч военнослужащих), данный факт произвел эффект разорвавшейся бомбы.

Военные «эксперты» из стран Балтии, Украины, Польши и, в том числе, Беларуси высказывали разные предположения. Одни утверждали, что захватив белорусскую территорию, российские войска, во-первых, могут угрожать Прибалтике и всей Европе, а, во-вторых, начать агрессию против официального Киева. Другие – наоборот, что захват Синеокой не планируется и повторения крымского сценария не будет.

В конце прошлого года российское издание «Новая газета» отправила в министерство обороны России официальный запрос по количеству вагонов. Российское военное ведомство ответило: «…Ориентировочный объем воинских железнодорожных перевозок в рамках проведения данного учения («Запад-2017») составит около 4 тысяч вагонов (2 тысячи вагонов в район проведения и 2 тысячи вагонов — обратно). При этом объем воинских железнодорожных перевозок 2017 года соизмерим с объемами перевозок в рамках проведенных на территории Беларуси учений прошлых лет».

Как утверждают специалисты – максимальная длина воинского эшелона не должна превышать 57 условных вагонов. Условный вагон соответствует длине стандартного полувагона (стандартный вагон без крыши). Выходит, что на весь год в интересах ВС РФ через Беларусь проследует всего-то около 36 эшелонов!

Необходимо отметить, что утверждения некоторых аналитиков и экспертов об аннексии Беларуси и последующей угрозе странам Балтии или Украине терпит фиаско. Российские войска, которые, якобы, будут задействованы в «агрессии» против Европы, возвращаются домой.

Так, российские десантники, участвовавшие в совместном с Беларусью и Сербией тактическом учении «Славянское братство-2017», покинули белорусскую территорию и возвратились в пункт постоянной дислокации Псков, об этом сообщили в пресс-службе минобороны РФ. Совместное учение ВДВ России, ССО Беларуси и специального назначения Сербии прошло 6-14 июня на белорусском полигоне Брестский. В нем приняли участие более 1000 военнослужащих трех стран, около 150 единиц российской и белорусской техники.

Это уже минус два эшелона российских войск (один сюда – другой обратно), на которых прибыли и убыли несколько сот солдат и офицеров, а также бронетехника. Несложная арифметика говорит, что цифра в 4162 вагона сразу приближается к 4000. Причем убыли наиболее боеспособные военнослужащие – из состава 76-й Псковской дивизии ВДВ. Именно российских десантников и приписывают к «зеленым человечкам». То есть вместо того, чтобы начинать «подрывную деятельность» и готовиться к захвату плацдарма в Беларуси, они спокойно едут домой?! Странная логика у россиян получается, ведь они должны собирать мощный кулак сил и средств для нападения на страны Балтии, Польшу и Украину, наверное, военная хитрость, вскоре напишут аналитики!

Дальше – больше, так, с 19 по 25 мая в рамках совместной подготовки Вооруженных сил двух стран российские и белорусские военные провели учение подразделений радиоэлектронной борьбы при отражении условной агрессии. Подобное мероприятие, организованное на территории Беларуси, прошло впервые в истории. В маневрах было задействовано порядка полутора тысяч человек личного состава и 200 единиц военной и специальной техники. Личный состав и техника ВС РФ также убыли в ППД. Еще минус, как минимум, два-три эшелона.

С 13 по 15 июня в Могилевском районе прошло совместное тактико-специальное учение с понтонно-мостовым батальоном 188-й гвардейской инженерной бригады ВС РБ и отдельным инженерно-саперным батальоном из состава 1-й танковой армии ЗВО ВС РФ.

И опять-таки представители российской армии убыли! Снова минус несколько эшелонов… Сколько вагонов остается?, Наверное, уже порядка 3500. А еще впереди совместные тренировки российских и белорусских связистов и представителей других родов войск. В итоге, для участия в учении «Запад-2017» останется всего где-то 2500-3000 вагонов, что соизмеримо с маневрами 2009 и 2013 годов, о чем и заявили около полугода назад представители министерства обороны России.

Как же так – вот же она возможность по примеру американских коллег, которые уже полноценно осели в Польше и странах Балтии, заранее подготовить склады с ВВСТ, а под маркой учений оставить солдат… Так нет же – военнослужащие вместе с техникой, отработав возложенные на них задачи в рамках боевой и оперативной подготовки, убывают по местам дислокации.

Может все же ряду экспертов и западным политическим деятелям включить мозг и наконец-то услышать, что им уже как полгода пытаются донести представители Вооруженных Сил Беларуси и России?

Официальную позицию об учении озвучил и Президент Беларуси Александр Лукашенко, который отметил, что белорусская и российская армии на западном направлении действуют как единое целое. «Мы это ни от натовцев, ни от кого не скрываем. Но коль существует такая группировка, вполне понятно, что должны проводиться учения. Мы их и проводим. Тем не менее, наши учения не нацелены на наступление на чьи-то территории – нам своих достаточно, мы не собираемся никого завоевывать. Но строим свою политику, учитывая уроки прошлого. Мы никому не угрожаем, мы ни на кого не собираемся наступать, ни с кем воевать, но мы учим свою армию, чтобы она была готова отразить любой удар и нанести неприемлемый ущерб тому, кто захочет с нами воевать. Это – наша концепция», – заявил белорусский лидер.

Владимир Вуячич