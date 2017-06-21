Постройка первой бразильской атомной подлодки оказалась под вопросом



В Бразилии завершается сборка прочного корпуса головной НАПЛ класса «Риачуэло»

Источник: http://www.armstrade.org/ В Бразилии завершается сборка прочного корпуса головной НАПЛ класса «Риачуэло»Источник: http://www.armstrade.org/

Бразильское правительство намерено приостановить финансирование программы создания собственной атомной подводной лодки. Как сообщает Jane's, планы усиления ВМС подвергнут ревизии из-за экономических и политических проблем в стране.

Официально программа создания бразильской атомной подлодки SN-BR (Submarino com Propulsao Nuclear Brasileiro) стартовала еще в 1978 году. С тех пор на проект потрачено около 4,3 млрд долларов, а общий объем финансирования к моменту передачи первой субмарины ВМС оценивается в 9,5 млрд долларов.

До сих пор предполагалось, что строительство головной подлодки начнется в 2017 году, а завершится в 2023 году. Ввести подлодку в строй собирались в 2025 году. Сейчас в правительстве Бразилии рассчитывают, что флот получит атомную субмарину в 2029 году.

В то же время в командовании ВМС Бразилии подчеркнули, что общая программа развития подводного флота остается без изменений. Она предполагает постройку четырех неатомных подлодок класса "Риачуэло". Субмарины разработаны на базе французского проекта "Скорпен", адаптированного к требованиям ВМС Бразилии: у "Риачуэло" длиннее корпус, больше водоизмещение и увеличена автономность. Спуск головной подлодки запланирован на 2018 год.