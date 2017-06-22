Запорожская компания предложила для ВСУ новую роботизированную платформу "Пожалуйста"



Мобильная боевая роботизированная платформа «ПОЖАЛУЙСТА»

Источник: www.ukrmilitary.com Мобильная боевая роботизированная платформа «ПОЖАЛУЙСТА»Источник: www.ukrmilitary.com

Как сегодня сообщил украинский сайт Ukrainian Military Pages , Запорожской компанией "Инфоком Лтд" предложена концепция создания наземной боевой роботизированной платформы (БРП) «ПОЖАЛУЙСТА» - как одного из элементов комплекса беспилотных наземных транспортных средств военного назначения, рекомендованной к применению в механизированных (мотопехотных) частях Сухопутных войск ВС Украины.

Цель разработки БРП «ПОЖАЛУЙСТА» - создание эффективной мобильной роботизированной платформы с автоматической турелью для выполнения оперативно-тактических боевых действий, а также охраны и защиты периметра заданной территории, выявление и предотвращение попыток несанкционированного проникновения нарушителей на охраняемую территорию.

Боевая роботизированная платформа «ПОЖАЛУЙСТА» конструктивно реализована в виде автоматизированной турели с установкой на ней 7,62-мм ПКМ, и предложена в двух вариантах исполнения: стационарном - FP01, и варианте MP01 - для применения на боевом транспортном средстве.

Реализация боевой платформы MP01 на базе БНТС повышает эффективность использования турели путем увеличения маневренности и функциональности, в частности обеспечивает возможность сопровождения при выполнении боевых задач подразделения в движении (разведка, разминирование, боевая охрана, наступление, патрулирование местности, передислокация, сопровождение грузов, эвакуация раненых и т. п).

Для отработки функциональных задач боевой роботизированной платформы в качестве базового транспортного средства было использовано шасси квадроцикла

Колесная формула: 4х2

Силовой агрегат: дизельный одноцилиндровый 4-тактный двигатель

Мощность агрегата: 19 к.с. (14 кВт)

Напряжение бортовой сети: 12 В

Материал платформы: сталь

Степень защиты поворотной платформы: > IP65

Размер (ДхШхВ): 1895х1069х1350 мм

База, мм 1 199

Клиренс: 136 мм

Запас хода: 100 км

Максимальная скорость: 80 км/ч

Масса: 310 кг

Управление БРП «ПОЖАЛУЙСТА», с использованием средств защиты от воздействия радиоэлектронных систем противника на каналы связи, осуществляется дистанционно:

с планшета (радиоканал, f = 433 МГц - дистанция 300 м);

с операторской станции (AirMax, f = 5ГГц - до5000 м);

жестами (видеоканал - дистанция прямой видимости);

в режиме «электронный тросик» (видеоканал - дистанция прямой видимости);

с помощью электронной перчатки (радиоканал, f = 868 МГц - дистанция 300 м);

голосом, с подачей команд в микрофон (радиоканал, f = 433 МГц - дистанция 300 м);

Автономное движение БРП. Отрабатываются режимы:

движение по азимутальному маршруту с верификацией реперных точек по GPS-каналу

запоминание (автофиксация) маршрута;

движение по зафиксированному маршруту;

движение по схеме «домой» - по зафиксированному маршруту (возвращение в исходную точку);

движение в колонне (режим «ведомый» и «ведущий»).