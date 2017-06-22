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Запорожская компания предложила для ВСУ новую роботизированную платформу "Пожалуйста"

23.06.2017 Военное обозрение 160 0
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ПОЖАЛУЙСТА
Мобильная боевая роботизированная платформа «ПОЖАЛУЙСТА»
Источник: www.ukrmilitary.com

Как сегодня сообщил украинский сайт Ukrainian Military Pages , Запорожской компанией "Инфоком Лтд" предложена концепция создания наземной боевой роботизированной платформы (БРП) «ПОЖАЛУЙСТА» - как одного из элементов комплекса беспилотных наземных транспортных средств военного назначения, рекомендованной к применению в механизированных (мотопехотных) частях Сухопутных войск ВС Украины.

Цель разработки БРП «ПОЖАЛУЙСТА» - создание эффективной мобильной роботизированной платформы с автоматической турелью для выполнения оперативно-тактических боевых действий, а также охраны и защиты периметра заданной территории, выявление и предотвращение попыток несанкционированного проникновения нарушителей на охраняемую территорию.


Боевая роботизированная платформа «ПОЖАЛУЙСТА» конструктивно реализована в виде автоматизированной турели с установкой на ней 7,62-мм ПКМ, и предложена в двух вариантах исполнения: стационарном - FP01, и варианте MP01 - для применения на боевом транспортном средстве.



Реализация боевой платформы MP01 на базе БНТС повышает эффективность использования турели путем увеличения маневренности и функциональности, в частности обеспечивает возможность сопровождения при выполнении боевых задач подразделения в движении (разведка, разминирование, боевая охрана, наступление, патрулирование местности, передислокация, сопровождение грузов, эвакуация раненых и т. п).



Для отработки функциональных задач боевой роботизированной платформы в качестве базового транспортного средства было использовано шасси квадроцикла

Колесная формула: 4х2

Силовой агрегат: дизельный одноцилиндровый 4-тактный двигатель

Мощность агрегата: 19 к.с. (14 кВт)

Напряжение бортовой сети: 12 В

Материал платформы: сталь

Степень защиты поворотной платформы: > IP65

Размер (ДхШхВ): 1895х1069х1350 мм

База, мм 1 199

Клиренс: 136 мм

Запас хода: 100 км

Максимальная скорость: 80 км/ч

Масса: 310 кг

Управление БРП «ПОЖАЛУЙСТА», с использованием средств защиты от воздействия радиоэлектронных систем противника на каналы связи, осуществляется дистанционно:

  • с планшета (радиоканал, f = 433 МГц - дистанция 300 м);
  • с операторской станции (AirMax, f = 5ГГц - до5000 м);
  • жестами (видеоканал - дистанция прямой видимости);
  • в режиме «электронный тросик» (видеоканал - дистанция прямой видимости);
  • с помощью электронной перчатки (радиоканал, f = 868 МГц - дистанция 300 м);
  • голосом, с подачей команд в микрофон (радиоканал, f = 433 МГц - дистанция 300 м);
  • Автономное движение БРП. Отрабатываются режимы:
  • движение по азимутальному маршруту с верификацией реперных точек по GPS-каналу
  • запоминание (автофиксация) маршрута;
  • движение по зафиксированному маршруту;
  • движение по схеме «домой» - по зафиксированному маршруту (возвращение в исходную точку);
  • движение в колонне (режим «ведомый» и «ведущий»).

БРП «ПОЖАЛУЙСТА»
Источник: www.ukrmilitary.com
22.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Украина
Продукция
ПКМ

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