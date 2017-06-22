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МиГ-35 зависнет в воздухе

23.06.2017 Известия.ru 697 0
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Григорий Сысоев / РИА Новости
МиГ-35 на "МАКС-2011"
Источник: МиГ-35

Минобороны и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) определяют облик новейшего легкого сверхманевренного истребителя МиГ-35. По требованию военных машина должна получить двигатели с отклоняемым вектором тяги (ОВТ), новый прицельно-навигационный комплекс и радар с фазированной антенной решеткой (АФАР). Благодаря ОВТ истребитель сможет совершать резкое торможение всей плоскостью фюзеляжа с последующим изменением направления полета и даже ненадолго зависать в воздухе, как вертолет. По своим характеристикам и боевому потенциалу эта машина существенно превзойдет стоящие на вооружении Воздушно-космических сил истребители МиГ-29.

Презентация нового МиГ-35 состоялась в январе этого года в Луховицах. Иностранным и российским военным впервые показали предсерийный образец машины. Внешне он оказался практически таким же, как и его предшественник МиГ-29. Как рассказал тогда вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков, главные изменения коснулись бортового и радиоэлектронного оборудования машины.

В Минобороны "Известиям" сообщили, что в настоящее время с ОАК и РСК "МиГ" идет разработка облика варианта МиГ-35 для Воздушно-космических сил России. Работа находится в стадии согласований. Но уже точно известно, что на машине будут стоять двигатели РД-33МК с отклоняемым вектором тяги. Также предусмотрена новая РЛС "Жук-А" с АФАР, которой в базовом варианте нет.

Как заявили "Известиям" в пресс-службе ОАК, корпорация плотно взаимодействует с Минобороны. Все требования к новому истребителю будут полностью учтены и исполнены.

Сейчас МиГ-35 имеет обычные двигатели РД-33МК. Но для отдельных заказчиков его можно заменить на вариант с системой ОВТ. Это тот же РД-33МК, но со специальной всеракурсной насадкой, позволяющей менять направление реактивной струи относительно первоначального направления полета машины. Такая система "двигатель-насадка" была отработана на опытном сверхманевренном самолете МиГ-29М ОВТ. Наличие всеракурсной насадки радикально отличает двигатель МиГ-35 от моторов с изменяемым вектором тяги АЛ-31ФП, установленных на тяжелых истребителях Су-30СМ. У "старших" братьев это единая конструкция. Тогда как у "МиГа" это два отдельных блока.

Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов рассказал "Известиям", что доработка МиГ-35 под требования Минобороны вполне оправданна и не влечет каких-либо дополнительных финансовых затрат.

- Заказчик, в данном случае это Минобороны, хочет получить то, что ему необходимо, - отметил эксперт. - МиГ-35 создавался РСК "МиГ" как инициативная разработка. Был представлен как некий концепт-проект. Подобной практики в нашей промышленности раньше просто не было. Соответственно под него изначально не вырабатывались какие-либо требования, которым необходимо было следовать при создании истребителя. Теперь, если его хотят поставить на вооружение, необходимо учесть пожелания и подогнать машину под те задачи, которые ей предстоит решать в Воздушно-космических силах.

В мае нынешнего года главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что весь парк легких истребителей будет заменен на МиГ-35. По словам главкома, самолет будет решать задачи по поражению воздушных и наземных целей. И в дальнейшем сможет применяться в локальных конфликтах, подобных сирийскому. На новейшем истребителе даже появится лазерное оружие, рассказал тогда Виктор Бондарев, не сообщив подробностей. Тогда же вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков заявил, что контракт на поставку в войска многоцелевого истребителя поколения "4++" МиГ-35 будет подписан после завершения госиспытаний и войдет в новую госпрограмму вооружений.


Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм
22.06.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
МиГ-29
МиГ-29М
МиГ-35
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