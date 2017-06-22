Мотор Сич поставит 500 двигателей австрийской компании Diamond Aircraft Industries



Первый опытный образец (регистрация OE-VDA) турбовинтового самолета Diamond DART-450 в первом полете. Винер-Нейштадт (Австрия), 17.05.2016

Источник: Diamond Aircraft Industries Первый опытный образец (регистрация OE-VDA) турбовинтового самолета Diamond DART-450 в первом полете. Винер-Нейштадт (Австрия), 17.05.2016Источник: Diamond Aircraft Industries

В рамках авиасалона Paris Air Show, который проходит в эти дни в парижском Ле Бурже, АО Мотор Сич и австрийская авиастроительная компания Diamond Aircraft Industries подписали рамочный контракт на поставку двигателя АИ-450С в количестве 500 штук. Двигатели будут поставлены в течение 5-7 лет.

"DART-450 - это новый проект самолета. Ряд восточных стран готовы купить лицензию на его производство. В результате конкурентной борьбы с европейскими двигателестроительными компаниями выбор был сделан в пользу установки на самолет турбовинтового двигателя АИ-450С производства МОТОР СИЧ" - сообщил директор по маркетингу АО МОТОР СИЧ Владимир Ширков.

Самолет DART-450 предназначен для использования в качестве учебно-тренировочного (для начальной и основной подготовки), а также для разведки и наблюдения. Самолет имеет полностью цельнокомпозитную конструкцию и ряд оригинальных конструктивных решений, включая крыло с оригинальным скоростным профилем и легкие пневматические катапультные кресла. Двухместная тандемная кабина оснащена комплексом авионики фирмы Garmin и боковой ручкой управления.

АО "МОТОР СИЧ" - запорожское предприятие по производству авиационных двигателей полного цикла - от маркетинговых исследований, разработки и производства до сопровождения в эксплуатацию и ремонт. Несколько десятков тысяч двигателей производства АО "МОТОР СИЧ" установлены на летательные аппараты всемирно известных фирм и эксплуатируются в гражданской и военной авиации более 100 стран мира.

Diamond Aircraft Industries - австрийская компания, которая производит самолеты из композитного материала и предлагает свою продукцию по всему миру. На сегодняшний день Diamond выпускает самые надежные и эффективные в эксплуатации одно- и двухмоторные самолеты с поршневым двигателем.