"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере



52-я Международная аэрокосмическая выставка в Ле-Бурже

Источник: © REUTERS/Pascal Rossignol 52-я Международная аэрокосмическая выставка в Ле-БуржеИсточник: © REUTERS/Pascal Rossignol

Крупнейшие производители со всего мира представили новейшие и перспективные разработки гражданской и военной авиационной техники. Россия была представлена 34 компаниями

ЛЕ-БУРЖЕ, 22 июня. /ТАСС/. Завершилась деловая программа 52-й Международной аэрокосмической выставки "Ле-Бурже", которая проходит в одноименном пригороде Парижа. Оставшиеся три дня ее экспозиция будет открыта для всех желающих. Из-за позиции французских властей российские компании присутствуют на салоне без натурных образцов, однако это не помешало их активному участию в выставке. В частности, было объявлено о победе Ка-52К в тендере на поставку в Египет вертолетов для его "Мистралей". Состоялись контакты с представителями западных компаний, которые, как выяснилось, уже устали от санкций.

В этом году в Ле-Бурже прибыли делегации Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), "Рособоронэкспорта", Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), РСК "МиГ", "Вертолетов России" и других предприятий. В целом Россия была представлена на выставке 34 компаниями.

Новые контракты

На "Ле-Бурже" стало известно, что РФ выиграла тендер на поставку корабельных вертолетов для египетских вертолетоносцев типа "Мистраль". Как заявил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, "мы можем констатировать с удовлетворением, что РФ выиграла этот тендер" и поставит этой стране свои Ка-52К.

По его словам, Россия и Египет сейчас согласовывают технический облик этого вертолета и финансовые условия контракта. Работа над этим документом, по его выражению, "достаточно "вязкая", но контракт "интересный, значимый".

Также на выставке было объявлено, что Россия и Белоруссия подписали контракт на поставку эскадрильи истребителей Су-30СМ, рассчитанный на три года. "Контракт на поставку партии Су-30СМ заключен. Его реализация будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками", - заявил Шугаев ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что Россия поставила Нигерии первые два вертолета Ми-35М из 12 машин по контракту, рассчитанному до 2018 года.

Усталость от санкций

Российские делегаты провели ряд переговоров с зарубежными партнерами и обсудили международное сотрудничество в условиях санкций. И, по словам Шугаева, партнеры России по бизнесу, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, устали от санкций.

Раскрою вам секрет: в кулуарах, при личном общении с теми или иными партнерами - даже на достаточно высоком уровне и не только из бизнеса - люди жалуются на усталость от санкций. Все понимают, что это вообще должно уже прекратиться, потому что это никому не выгодно

Дмитрий Шугаев

директор ФСВТС

Глава ФСВТС отметил, что санкции не помешали исполнению тех контрактов, которые были заключены с Россией до 2014 года. В каждом конкретном случае были договоренности либо о новых сроках поставок, либо о замещении заказа другими видами вооружений.

"Триумфы" для Индии и Турции

Как рассказал на выставке журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, Россия рассчитывает на скорое подписание контракта по зенитным ракетным системам С-400 "Триумф" для Индии. Сейчас идет предконтрактная работа.

"Мы обсуждаем технические вопросы поставок. Могу вас уверить, что и наша компания, и индийская сторона настроены на скорое подписание контракта", - сказал он.

Он также сообщил, что поставки С-400 в Китай начнутся в соответствии с графиком, а с Турцией Россия ведет контрактные переговоры о поставке этих систем. "Турция на самом деле проявляет высокую заинтересованность в российских зенитных ракетных системах большой дальности. Сейчас идут контрактные переговоры", - сказал Михеев.

Тенденции ВТС

Михеев обозначил некоторые тенденции мирового рынка вооружений. Так, более половины экспортных поставок российских вооружений и военной техники в 2016 году были реализованы в страны Ближнего Востока и Северной Африки. "Вес стран Ближнего Востока и Северной Африки в объеме экспортных поставок, реализованных по линии "Рособоронэкспорта" в 2016 году, превысил 50%. Это самый высокий показатель по данному региональному рынку за всю историю деятельности компании", - сказал он.

Между тем, за последние годы значительно усилилась конкуренция России, США и Европы за рынок военной техники в Латинской Америке. "Доля стран региона в общем объеме экспортных поставок российской продукции военного назначения с 2001 года по настоящее время превышает 9%. Большую часть в этом объеме занимает авиационная и вертолетная техника", - заявил Михеев.

В страны Латинской Америки с 2001 по 2017 год Россия поставила вооружения и военной техники на сумму более $10 млрд, напомнил глава "Рособоронэкспорта".

Говоря о странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Михеев отметил, что в доля этого региона в структуре экспорта "Рособоронэкспорта" за последние пять лет в целом составила 45%.

Россия имеет хорошие перспективы на рынках продукции военного назначения Индонезии, Малайзии, Бангладеш, Мьянмы и некоторых других стран региона

Александр Михеев

глава "Рособоронэкспорта"

Повышенный интерес у инозаказчиков вызывают многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, многоцелевые истребители типа Су30МК, учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолеты Як-130, самолет-заправщик Ил-78МК-90, многофункциональный самолет-амфибия Бе-200, перечислил он.

Прогнозы

Россия в ближайшие десять лет будет занимать первое место на мировом рынке военной авиации с долей в 27%, рассказал Шугаев. Он отметил, что ФСВТС на данный момент имеет 98 соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами. В прошлом году Россия поставила за рубеж оружия и военной техники на $15 млрд и сохраняет уверенно второе место. Уверенно о прогнозах говорит и глава российского спецэкспортера вооружений.

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" постоянно меняется. Мы понимаем, что с учетом исполнения плана 2017 года отгрузки и поставки, с одной стороны, портфель уменьшается, с другой - есть задача нам с вами иметь динамику подписания новых контрактов. Поэтому портфель - около $45 млрд

Александр Михеев

глава "Рособоронэкспорта"

С начала этого года "Рособоронэкспорт" подписал новые контракты на $8 млрд, а поставил продукции на $3 млрд.

Бизнес и "Суперждет"

Неожиданным итогом выставки стала новость о том, что на двухмоторный самолет Ил-114-100 (вместимость до 64 пассажиров) могут быть установлены канадские двигатели Pratt & Whitney. Канадская компания и КБ Ильюшина подписали меморандум о взаимопонимании и изучат возможность использования двигателя PW127H. Одним из отличий Ил-114-300, серийное производство которого сейчас планируется возразить, от Ил-114-100 является как раз установка двигателей PW.

Что касается основного гражданского авиапроизводителя Франции Airbus, то компания на домашнем авиасалоне получила 326 заказов на общую сумму в почти 40 млрд долларов, в том числе 114 твердых контрактов ($18,5 млрд) и меморандумы о взаимопонимании на 182 самолета ($21,2 млрд). Большая часть подписанных контрактов пришлась на самолеты семейства A320, говорится в сообщении компании.

Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) объявила о намерении подписать с мексиканской авиакомпанией Interjet ("Интерджет"), которая является основным зарубежным заказчиком лайнеров SSJ-100, опцион на поставку еще 10 машин. Также ГСС обсуждает сделку по поставке 12 самолетов SSJ-100 со словенской авиакомпанией Adria.

Также, заявил корр. ТАСС президент ГСС Владислав Масалов, "Гражданские самолеты Сухого" могут поставить различным китайским авиаперевозчикам до 10 самолетов SSJ-100. ГСС надеется сертифицировать SSJ-100 для полетов в Китае в 2018 году.

Главный по космосу

Глава госкорпорации "Роскосмос" и глава космической делегации на салоне Игорь Комаров в беседе с журналистами рассказал о перспективах сотрудничества в космосе с другими странами. В частности, Комаров сообщил, что Китай предложил другим странам, включая Россию, принять участие в создании китайской национальной орбитальной станции. Однако планов сотрудничества с восточным соседом в этом направлении у Роскосмоса пока нет.

С другой стороны, госкорпорация продолжит обсуждать с партнерами по МКС создание окололунной станции Deep Space Gateway.

В этом проекте, я думаю, из всех участников наиболее активными будут NASA, ЕКА и Роскосмос, а дальше конкретные роли определятся, пока рано говорить по конкретному участию и вкладам

Игорь Комаров

глава госкорпорации "Роскосмос"

Главным событием для Роскосмоса в ходе авиасалона стала презентация нового оператора пусковых услуг ракет-носителей "Союз" с российских космодромов "Главкосмос пусковые услуги".

Первый коммерческий пуск оператор планирует осуществить в 2019 году. "Идет подготовительная работа, но до авиасалона МАКС мы рассчитываем анонсировать подписание контракта", - рассказал журналистам по итогам презентации проекта глава компании "Главкосмос" (принадлежит 75% акций нового оператора) Денис Лысков.

На рынке запуска легких и средних ракет-носителей компания в ближайшие годы рассчитывает занять до половины всего рынка. Помимо этого, "Главкосмос пусковые услуги" намерен предлагать услуги космического туризма на российских космических кораблях "Союз".

Мнением о перспективах использования кораблей "Союз" для космического туризма и отработки элементов будущего корабля "Федерация" поделился гендиректор Ракетно-космической корпорации " Энергия " Владимир Солнцев. "Я думаю, что "Союз" имеет право на продолжение своей жизни", - сказал он.