РСК "МиГ" примет участие в индийском тендере на замену истребителей МиГ-21



МиГ-21 ВВС Индии. Источник: www.defenseworld.net МиГ-21 ВВС Индии. Источник: www.defenseworld.net

20 июня 2017 г., AEX.RU – РСК "МиГ" намерена принять участие в индийском тендере на замену истребителей МиГ-21. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель гендиректора компании Виктор Чернов, пишет ТАСС.

"Мы, безусловно, не можем говорить от имени индийских коллег. Но в Индии до сих пор используется достаточное количество модернизированных самолетов МиГ-21. Их парк, безусловно, подлежит замене. В этой связи мы рассматриваем такой вариант, что на замену им может прийти МиГ-35", - сказал он.

Он напомнил, что самолеты МиГ-21 эксплуатируются в Индии более полувека.

"В этой связи мы и строим наше обсуждение с индийскими партнерами", - добавил Чернов, отметив, что переговоры уже ведутся.