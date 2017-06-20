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РСК "МиГ" примет участие в индийском тендере на замену истребителей МиГ-21

23.06.2017 AEX.ru 274 0
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Mig-21_India
МиГ-21 ВВС Индии. Источник: www.defenseworld.net

20 июня 2017 г., AEX.RU – РСК "МиГ" намерена принять участие в индийском тендере на замену истребителей МиГ-21. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель гендиректора компании Виктор Чернов, пишет ТАСС.


"Мы, безусловно, не можем говорить от имени индийских коллег. Но в Индии до сих пор используется достаточное количество модернизированных самолетов МиГ-21. Их парк, безусловно, подлежит замене. В этой связи мы рассматриваем такой вариант, что на замену им может прийти МиГ-35", - сказал он.


Он напомнил, что самолеты МиГ-21 эксплуатируются в Индии более полувека.


"В этой связи мы и строим наше обсуждение с индийскими партнерами", - добавил Чернов, отметив, что переговоры уже ведутся.
20.06.2017
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принадлежат AEX.ru
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Страны
Индия
Продукция
МиГ-21
МиГ-35
Компании
МиГ РСК

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