РСК "МиГ" примет участие в индийском тендере на замену истребителей МиГ-21
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МиГ-21 ВВС Индии. Источник: www.defenseworld.net
20 июня 2017 г., AEX.RU – РСК "МиГ" намерена принять участие в индийском тендере на замену истребителей МиГ-21. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель гендиректора компании Виктор Чернов, пишет ТАСС.
"Мы, безусловно, не можем говорить от имени индийских коллег. Но в Индии до сих пор используется достаточное количество модернизированных самолетов МиГ-21. Их парк, безусловно, подлежит замене. В этой связи мы рассматриваем такой вариант, что на замену им может прийти МиГ-35", - сказал он.
Он напомнил, что самолеты МиГ-21 эксплуатируются в Индии более полувека.
"В этой связи мы и строим наше обсуждение с индийскими партнерами", - добавил Чернов, отметив, что переговоры уже ведутся.
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20.06.2017
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