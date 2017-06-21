F-35. Парижские эволюции истребителя
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Самолет F-35A (AF-29, s/n 10-5017)
Источник: www.codeonemagazine.com
Своеобразную пресс-конференцию на Парижском авиасалоне на фоне истребителя F-35A дал летчик-испытатель компании Lockheed Martin Эл Норман (Al Norman), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на видеоролик YouTube (21 июня).
Показан элемент high alpha loop - "высокая альфа-петля", когда самолет, набирая высоту, делает мертвую петлю практически на месте ("сальто"), затем самолет сразу переходит на скольжение на 360 градусов в горизонтальной плоскости ("блин").
Полный разворот самолета (вираж) выполняется с выходом на перегрузки до 7 g. "Это очень, очень маневренный истребитель", говорит пилот. Полеты выполняются с полным запасом внутреннего топлива - 18 тыс фунтов (примерно 8150 кг) несмотря на то, что демонстрационный показ длится всего 6-8 минут (с момента взлета до посадки). По сравнению, F-16 имеет внутреннее топливо массой всего 7000 фунтов (ок. 3200 кг).
Эл Норман освоил более 70 типов самолетов и имеет налет более 7 тыс часов, испытывал все три версии F-35, а также F-22. По его словам, он не знает более надежного и простого в управлении самолета, чем F-35, по "тотальному обзору пространства" (ситуационной осведомленности) этот самолет также не имеет равных. Это самый "живучий и смертоносный истребитель, который мне довелось пилотировать", говорит он.
Также он рассказал, что производство этого самолета вышло на глобальный уровень, финальная сборка выполняется в трех странах - США (Форт-Уорт, США), Камери (Италия) и Нагоя (Япония).
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21.06.2017
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