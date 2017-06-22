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Россия не будет продолжать консультации с США по нормализации отношений

23.06.2017 РИА Новости 185 0
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Здание МИД РФ. Архивное фото
Здание МИД РФ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Владимир Песня

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия не будет продолжать двусторонние консультации с США по проблемам в отношениях после расширения американских санкций, говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что 23 июня в Санкт-Петербурге состоится встреча Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.

"Как известно, на ближайшие дни планировалось продолжение двусторонних консультаций по накопившимся в российско-американских отношениях "раздражителям", поиску путей выхода из крайне сложного положения, в которое американская сторона загнала партнерство и взаимодействие с Россией. После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность", - говорится в тексте.

Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из России и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновники из России и Донбасса, а также двое представителей байк-клуба "Ночные волки".
22.06.2017
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Страны
Россия
США
Украина

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