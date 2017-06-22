МИД об отмене консультаций Рябкова и Шеннона: атмосфера не располагает



Вид на здание МИД РФ. Архивное фото

Источник: © AFP 2017 / Alexander Nemenov Вид на здание МИД РФ. Архивное фотоИсточник: © AFP 2017 / Alexander Nemenov

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отмена раунда консультаций между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном не означает полного прекращения работы в этом формате, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США "открыты" для проведения в будущем подобных консультаций, так как между Москвой и Вашингтоном сохраняется много вопросов, требующих обсуждения.

"Что касается того, навсегда ли отменен (данный формат) либо это отказ в принципе от формата, - нет. В комментарии, который был опубликован (21 июня), было четко сказано, что на сегодняшний день созданная нашими американскими партнерами атмосфера просто не располагает к проведению подобного раунда переговоров", - заявила Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости, означает ли отмена одной встречи прекращение в принципе работы формата по урегулированию проблем в российско-американских отношениях.

При этом она подчеркнула, что отмена консультаций Рябков-Шэннон не является ответом на расширение Вашингтоном антироссийских санкций.

"Я не могу сказать, что отмена консультаций, непроведение консультаций стало ответной мерой на введение санкций, это вещи совершенно другой категории", - сказала Захарова.

Она добавила, что очередное расширение антироссийских санкций со стороны США "вообще находится вне логики".

"Либо это опять продолжение политики, направленной на изоляцию (РФ), либо это уже та инерция, на которую не распространяется контроль американского внешнеполитического ведомства. Сложно понять", - добавила официальный представитель МИД РФ.