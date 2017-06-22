АФАР Росэлектроники способны повторять форму объекта-носителя



Приемник Bluetooth из типичного смартфона. Синяя подложка под чипами - это LTCC пластина на которой "нарисованы" дорожки для пайки чипов, а также и сама антенна

Источник: https://ru.wikipedia.org/ Приемник Bluetooth из типичного смартфона. Синяя подложка под чипами - это LTCC пластина на которой "нарисованы" дорожки для пайки чипов, а также и сама антеннаИсточник: https://ru.wikipedia.org/

Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разрабатывают приемопередающие модули активных фазированных антенных решеток (АФАР) Х-диапазона, способных повторять форму объекта-носителя.

Разработка, которую осуществляет томское АО «НИИ полупроводниковых приборов», основана на технологии низкотемпературно совместно обжигаемой керамики (LTCC, Low Temperature Co-Fired Ceramic) и обеспечивает высокую стойкость изделия к внешним воздействующим факторам при рекордно малой толщине – 30 мм. При этом модули могут быть объединены без нарушения шага излучателей в полотно АФАР неограниченной площади, в том числе с повторением формы объекта-носителя.

Такое решение планарных многоканальных модулей АФАР обеспечивает применение в малогабаритных средствах радиолокации, в частности, беспилотных летательных аппаратов, и необходимо для создания перспективных аэрокосмических систем, например, истребителя шестого поколения.

Разрабатываемые модули включают в себя все элементы АФАР - активные элементы, антенные излучатели, системы распределения сигналов СВЧ и управления, вторичный источник питания, управляющий цифровой контроллер с интерфейсной схемой, систему жидкостного охлаждения. Обладают высокими свойствами взаимной интеграции, что снижает требования к несущей конструкции. Это обстоятельство в совокупности с минимальной массой модулей значительно облегчает для потребителей задачу создания АФАР под конкретные нужды.

При этом модули обладают существенно низкой стоимостью.

Изделия будут представлены на VIII Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля. Объединенная экспозиция Росэлектроники – павильон 7, стенд 701.

АО «НИИ полупроводниковых приборов» разрабатывает и производит планарные приемные, передающие и приемопередающие модули АФАР диапазонов S, C, X, Ku, Ka под конкретные задачи потребителей.

В соответствии с принятой международной классификацией под Х-диапазоном понимается часть электромагнитного спектра с длиной волны от 3,75 до 2,5 см и частотой от 8 до 12 ГГц. S-диапазон – 15-7,5 см, 2-4 ГГц; С-диапазон – 7,5-3,75 см, 4-8 ГГц; Ku-диапазон – 2,5-1,67 см, 12-18 ГГц; Ка-диапазон – 1,13-0,75 см, 26,5-40 ГГц.