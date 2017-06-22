"Алмаз-Антей" на выставке в Петербурге покажет ракеты "Калибр" и комплексы С-400
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Турельная установка "Комар" для наведения и дистанционного автоматизированного пуска ракет типа "Игла" Источник: http://www.ratep.ru/
Также в экспозицию войдут модели космических аппаратов радиотехнической разведки "Лотос" и "Пион-НКС"
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на военно-морском салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге (пройдет с 28 июня по 2 июля) ракеты "Калибр", радиолокационную станцию "Пума", зенитные комплексы С-400 и С-300ВМ, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.
"В виде натурного образца будет представлена турельная установка 3М-47 "Комар", в виде моделей и макетов - ракеты интегрированных систем "Калибр-ПЛЭ", радиолокационная станция управления стрельбой корабельной артиллерии "Пума" 5П-10Э", - говорится в сообщении.
В виде моделей на стенде концерна будут представлены зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ2 "Фаворит", боевые машины из состава зенитного ракетного комплекса "Тор-М2Э", "Тор-М2К", автономные боевые модули "Тор-М2КМ", ЗРК "Оса-АКМ1", РЛС "Каста-2Е2", радиолокационные станции "Гамма-С1МЕ" и "Подлет-Е". Посетители смогут на тренажере ознакомиться с работой зенитного ракетного комплекса "Тор".
Также в экспозицию войдут модели космических аппаратов радиотехнической разведки "Лотос" и "Пион-НКС", макеты контейнерной станции активных помех МСП-418К, а также аппаратура уничтожения информации на магнитных носителях.
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22.06.2017
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