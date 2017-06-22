"Сикорский" не оставит без запчастей старые СН-53D
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Вертолет S-65C-3 (CH-53D) ВВС Израиля
Источник: Sikorsky Archives
Компания Sikorsky подписала соглашение о поставке компонентов критического и низкого спроса для технического обслуживания тяжелых транспортных вертолетов CН-53D ВВС Израиля, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (21 июня).
Программа рассчитана на 7 лет (до середины 2020-х годов) и призвана обеспечить поставку запчастей устаревшей номенклатуры (более 80 наименований), так как Израиль является единственным оператором старой версии вертолета CH-53D. Эти поставки обеспечат эксплуатацию вертолетов еще лет на 10 с общим выходом срока эксплуатации за 50 лет, сообщает компания.
СН-53 поступил на вооружение Корпуса морской пехоты США в 1966 году, в настоящее время заменен на версию Super Stallion и конвертопланы V-22 Osprey. Вертолет может перевозить 37 военнослужащих, или 24 раненых на носилках, или 4 т груза (four tons of cargo).
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22.06.2017
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