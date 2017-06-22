SM-6 - единственная в мире
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Старт ЗУР SM-6 с корабельной установки вертикального пуска
Источник: Raytheon
Компания Raytheon приближается к началу мелкосерийного производства новейшей версии корабельной ЗУР дальнего действия SM-6, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на пресс-релиз компании (20 июня).
Сообщается, что успешно завершен этап испытаний с наземного полигона (Нью-Мексико), в скором времени начнутся тесты на корабле. Серийное производство начнется в 2018 году. "SM-6 Block IA выводит на новый уровень базовый образец и еще больше повышает точность ракеты. Все меньше полагаясь на боевую систему корабля-носителя, ракета может поражать цели на большей дальности с предельной точностью (extreme accuracy)", заявил старший директор программыSM-6 компании Raytheon Майк Кампизи (Mike Campisi).
SM-6 - единственная ракета в мире, которая может выполнять задачи ПВО, ПРО и поражение морских/наземных целей. Финальная сборка проводится на современном оборудовании на заводе Redstone Arsenal в Хантсвилле (Алабама). В настоящее время "Рейтеон" произвела около 340 ракет данного типа.
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22.06.2017
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