Две последние Scorpene для ВМС Индии не будут оснащаться воздухонезависимыми энергоустановками
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Головная дизель-электрическая подводная лодка ВМС Индии S 50 Kalvari
Источник: www.indiannavy.nic.in
Вопреки ожиданиям, две последние подводные лодки проекта Scorpene для ВМС Индии сойдут с производственной линии без воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ), предназначенных для увеличения автономности относительно обычных дизель-электрических систем, сообщает газета "The Hindu".
"Мы изучили предлагаемые Организацией оборонных исследований (DRDO) решения… Им необходимо принять дополнительные меры по повышению безопасности… Для пятой и шестой подводных лодок уже слишком поздно", - рассказал газете управляющий директор французского судостроительного объединения DCNS.
Воздухонезависимые энергетические установки не являются частью первоначального контракта по подводным лодкам проекта Scorpene, однако ВМС Индии были заинтересованы в том, чтобы оснастить ими последние две из шести единиц, производимых индийским государственным судостроительным предприятием Mazagon Dock Limited (MDL) в Мумбае.
Индийская ВНЭУ разрабатывается DRDO и планировалась к установке на подводные лодки до их выкатки из цеха. Однако задержка в разработке, по всей видимости, свела данные планы на нет.
В связи с завершением разработки модели стратегического партнерства (Strategic Partnership model) и определением ключевых производственных проектов, ВМС Индии решили отказаться от заказа дополнительных Scorpene и ускорить тендер на закупку новых подводных лодок проекта 75(I).
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22.06.2017
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