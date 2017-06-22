Пентагон отнес $94 млн в лес



Военнослужащие США на военной базе в афганской провинции Нангархар, 2014 год

Источник: Lucas Jackson/Reuters Военнослужащие США на военной базе в афганской провинции Нангархар, 2014 годИсточник: Lucas Jackson/Reuters

Пентагон потратил около $94 млн на ненужную "лесную" форму

Пентагон потратил около $94 млн в 2007 году на камуфляжную военную форму для солдат в Афганистане с лесным принтом. При этом лесная местность занимает лишь 2,1% от общей территории страны. Афганские чиновники выбрали "лесной камуфляж" для американских военных, так как "он им больше понравился".

Министерство обороны США в 2007 году потратило $93,81 млн на закупку для вооруженных сил Афганистана камуфляжной формы "лесной" расцветки, причем это решение "не основывалось на оценке ее пригодности для условий среды страны". По официальным данным, лесной ландшафт занимает не более 2,1% от общей территории страны.

С 2002 по 2007 год для афганских военных приобреталась относительно унифицированная форма, основанная на нескольких типах обмундирования из разных стран. В 2007 году ее решено было стандартизировать и взять за основу американскую форму для действий в лесной местности. Однако она была настолько широко распространена ранее, что противники легко могли ее скопировать и таким образом внедряться в стан военных. Поэтому встал вопрос о закупке новой формы с уникальным принтом, который будет не так-то просто продублировать.

В итоге Пентагон приобрел свыше 1,36 млн комплектов камуфляжной формы и дополнительно более 88 тыс. пар штанов.

Форма поставлялась с ноября 2008 года по январь 2017-го. Об этом говорится в докладе аппарата генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане (SIGAR) Джона Сопко. Организация SIGAR была создана в 2008 году для контроля средств, выделенных на восстановление Афганистана.

Помимо прочего, как выяснили SIGAR, правительство Афганистана не может точно сказать, сколько комплектов формы было по факту поставлено в страну, поскольку с 2012 по 2013 год не отслеживало логистические процессы должным образом.

В странах с четко выраженными сменами сезонов, к каковым относится и Афганистан, нежелательно использовать только одну расцветку камуфляжной формы. В идеале камуфляж должен подходить не только под тип среды, где будет использоваться, но и под оттенки конкретного места, поскольку те же леса в разных странах могут иметь существенные отличия. Такой подбор происходит при помощи тестов на месте с использованием высокоточных оптических приборов. Правда, это стоило бы до $420,4 тыс. и заняло бы до 14 месяцев. Так что при выборе вида камуфляжа американцы просто доверились вкусу Абдула Рахима Вардака, который на тот момент занимал пост министра обороны Афганистана: "В 2007 году отвечающие за это сотрудники минобороны заявили, что просмотрели веб-сайт (HyperStealth), а министру обороны (Афганистана) понравилось то, что он увидел там. Ему понравилась расцветка под лесную местность и городской ландшафт".

По данным доклада, HyperStealth продает форму с индивидуальной расцветкой, которая запатентована и стоит дороже стандартной. Дело не только в рисунке, но и в том, что в новой форме использовались застежки-молнии вместо пуговиц на рубашке, использовались крепежные элементы с крючками и петлями, а также там было больше карманов, соответственно, возрастали затраты на пошив и на фурнитуру.

"Подобная необоснованная разборчивость привела к увеличению общих расходов правительства США на 40-43%. С 2008 года такие закупки обошлись американскому бюджету и налогоплательщикам на $26-28 млн дороже", - сообщили в аппарате SIGAR. При этом в расследовании SIGAR не учитывалась поставка курток и головных уборов, которые могли быть той же расцветки и, соответственно, куплены втридорога. Если переодеть афганских полицейских в более подходящую форму по адекватной стоимости, то это поможет американским налогоплательщицам сэкономить от $69 млн до $71,2 млн в ближайшие десять лет, отмечается в докладе.

Отметим, что это не первый инцидент, связанный с военной формой американского производства. Так, форма американских военных пехотинцев не смогла пройти проверку арктической погодой во время мартовских учений Joint Viking 2017 в Норвегии. "В своей большой одежде они выглядели как талисманы компании "Мишлен". Они думали, что им будет тепло, но они ужасно замерзли", - рассказал порталу Defence News представитель шведской компании - производителя зимней военной одежды Torraka Йонас Райдем. Также он отметил, что производители снаряжения для американских солдат не учли тот факт, что на сильном морозе влага, испаряющаяся с поверхности тела, может замерзать в слоях одежды. В учениях на границе с Россией участвовали порядка 200 морпехов США.

Отдел "Армия"