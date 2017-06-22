Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Что стоит за иранской ракетной атакой в Сирии? (Israel Hayom, Израиль)

23.06.2017 ИноСМИ 239 0
0
Понравилась новость?
 0
Сирия
Дым после атаки в городе Деръа, Сирия
Источник: © REUTERS, Alaa Al-Faqir

Согласно официальному сообщению иранского информационного агентства "Тасним", запуск баллистических ракет дальнего радиуса действия является ответом Тегерана на террористическую атаку ИГИЛ (запрещенная в России организация - прим. ред.) в здании парламента и в мемориале аятоллы Хомейни, в ходе которой погибло 18 человек. После тройного теракта в иранской столице Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) обвинил Саудовскую Аравию в причастности к этой атаке, пообещав "кровавую месть".

Нынешний ракетный удар, нанесенный Ираном по северным районам Сирии является прецедентным по ряду причин. Во-первых, впервые Тегеран запускает ракеты класса "земля-земля" по целям, расположенным за пределами государства - с момента окончания ирано-иракской войны (около 30 лет назад). Во-вторых, речь идет о первом подобного рода тестировании иранских баллистических ракет "Шихаб". В-третьих, мы являемся свидетелями новой тактики иранских вооруженных сил в Сирии, ранее ими не применявшейся.

Хотя удар был нанесен по "Исламскому государству", врагами которого являются почти все игроки на ближневосточной арене, в данном случае речь идет о месседже, направленном Тегераном Соединенным Штатам и их союзникам в регионе. Запуск ракет был произведен почти сразу после того, как Вашингтон ввел новые санкции против Корпуса Стражей Исламской революции.

Санкции, введенные суннитскими странами (под началом Саудовской Аравии) против Катара, среди прочего проистекают из-за тесной связи Катара с Ираном. Все это происходит спустя несколько недель после официального визита президента США Дональда Трапма в Эр-Рияд и Иерусалим. Как известно, Трамп пытается сформировать антииранскую коалицию на Ближнем Востоке.

По-видимому, Иран решил использовать ракетный удар по северу Сирии в качестве демонстративного вызова США. Это внятный посыл в адрес Америки и ее основных союзников в регионе - Израиля и Саудовской Аравии.


Шауль Шай
22.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
Катар
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 09:16
  • 5067
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.06 09:00
  • 6
Россия планирует напасть не только на Готланд, но и на север Швеции
  • 23.06 08:50
  • 4
Хокинг: человечество должно начать переселение с Земли в ближайшие 30 лет
  • 23.06 08:34
  • 4
Опричники Путина. Национальная гвардия наращивает силы (Gazeta Polska, Польша)
  • 23.06 08:15
  • 49
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 23.06 08:02
  • 109
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 23.06 07:53
  • 21
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 23.06 07:18
  • 28
Россия гонится за "Раптором"
  • 23.06 06:15
  • 3
Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет
  • 23.06 02:20
  • 9
"Ильюшин" возобновил создание среднего транспортника для Минобороны
  • 23.06 00:56
  • 2
Завод-изготовитель ЗРК "Тор" поставил исторический рекорд производства
  • 22.06 23:45
  • 1
МО РФ начало формирование уникальных воинских частей – подразделений многоосных тяжелых колесных тягачей
  • 22.06 23:36
  • 6
F-22. Снова рассматривается возможность возобновления производства
  • 22.06 23:30
  • 1
Боевая группа НАТО укомплектована (Neatkarigas Rita Avize, Латвия)
  • 22.06 22:47
  • 3
"Рособоронэкспорт" пока не планирует поставлять танк "Армата" и систему С-500 за рубеж
другие обсуждаемые темы