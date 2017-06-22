Что стоит за иранской ракетной атакой в Сирии? (Israel Hayom, Израиль)



Дым после атаки в городе Деръа, Сирия

Источник: © REUTERS, Alaa Al-Faqir Дым после атаки в городе Деръа, СирияИсточник: © REUTERS, Alaa Al-Faqir

Согласно официальному сообщению иранского информационного агентства "Тасним", запуск баллистических ракет дальнего радиуса действия является ответом Тегерана на террористическую атаку ИГИЛ (запрещенная в России организация - прим. ред.) в здании парламента и в мемориале аятоллы Хомейни, в ходе которой погибло 18 человек. После тройного теракта в иранской столице Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) обвинил Саудовскую Аравию в причастности к этой атаке, пообещав "кровавую месть".

Нынешний ракетный удар, нанесенный Ираном по северным районам Сирии является прецедентным по ряду причин. Во-первых, впервые Тегеран запускает ракеты класса "земля-земля" по целям, расположенным за пределами государства - с момента окончания ирано-иракской войны (около 30 лет назад). Во-вторых, речь идет о первом подобного рода тестировании иранских баллистических ракет "Шихаб". В-третьих, мы являемся свидетелями новой тактики иранских вооруженных сил в Сирии, ранее ими не применявшейся.

Хотя удар был нанесен по "Исламскому государству", врагами которого являются почти все игроки на ближневосточной арене, в данном случае речь идет о месседже, направленном Тегераном Соединенным Штатам и их союзникам в регионе. Запуск ракет был произведен почти сразу после того, как Вашингтон ввел новые санкции против Корпуса Стражей Исламской революции.

Санкции, введенные суннитскими странами (под началом Саудовской Аравии) против Катара, среди прочего проистекают из-за тесной связи Катара с Ираном. Все это происходит спустя несколько недель после официального визита президента США Дональда Трапма в Эр-Рияд и Иерусалим. Как известно, Трамп пытается сформировать антииранскую коалицию на Ближнем Востоке.

По-видимому, Иран решил использовать ракетный удар по северу Сирии в качестве демонстративного вызова США. Это внятный посыл в адрес Америки и ее основных союзников в регионе - Израиля и Саудовской Аравии.

Шауль Шай