Противостояние России и США в небе над Балтикой (La Stampa, Италия)



Истребитель ВКС РФ СУ-30 СМ на авиабазе "Хмеймим" в Сирии

Источник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков Истребитель ВКС РФ СУ-30 СМ на авиабазе "Хмеймим" в СирииИсточник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Все чаще происходят воздушные столкновения Москвы и Вашингтона. Эти две державы противостоят друг другу вдоль нового железного занавеса, протянувшегося от Прибалтики, где стороны поочередно обвиняют друг друга в провокационных воздушных маневрах, до сирийского фронта, где американцы сбили накануне беспилотник, который принадлежал силам, поддерживающим режим.

В Сирии между Россией и Соединенными Штатами идет опросредованное противостояние, которое при этом не становится менее опасным. Российские власти уже много раз повторяли свою позицию: для Москвы легитимным остается правительство Асада, а США нарушают сирийский суверенитет своим военным присутствием. Оно, как говорит заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, "совершенно противозаконно", потому что "нет ни резолюции Совета Безопасности ООН, ни просьбы со стороны сирийских властей", которые могли бы дать разрешение на размещение американских войск.

Россия и США каждый день вступают в противостояние друг с другом, и перспектива сближения, на которое надеялся Трамп, становится все более отдаленной. Накануне, 20 июня, американский истребитель F-15 сбил беспилотник иранского производства. Он принадлежал силам, поддерживающим режим Асада, и находился в воздухе в районе границы с Иорданией. "Это были меры самообороны, беспилотник был сбит, потому что его сочли угрозой", - заявили в Пентагоне. Безусловно, здесь мы имеем здесь дело со случаем, который может опасно обострить отношения между Соединенными Штатами, поддерживающими некоторых повстанцев-боевиков в Сирии, и Кремлем, оказывающим поддержку действующему режиму.

Это столкновение произошло спустя несколько дней после гневных заявлений Москвы, сделанных в понедельник, 19 июня. Тогда Кремль - после того как американский F-15 сбил сирийский бомбардировщик - заявил о прекращении взаимодействия с американской стороной в рамках договоренности о полетах над Сирии, а также о том, что отныне истребители и беспилотники, принадлежащие коалиционным силам и находящиеся в небе к западу от Евфрата, становятся потенциальными мишенями для российских вооруженных сил в Сирии.

В ответ на вопрос о том, не боится ли Москва, что сирийский кризис может привести к открытому конфликту с США, пресс-секретарь Путина ограничился словами "без комментариев". Несколько часов спустя, генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес (Antonio Guterres) немного охладил пыл обеих сторон: "Я очень обеспокоен, - сказал он, призывая Москву и Вашингтон сохранять спокойствие, - потому что подобные случаи представляют большую опасность".

Он говорил о сбитом дроне. К вечеру же - после того, как американское Министерство финансов заявило об ужесточении санкций против Москвы из-за войны с Украиной, что вызвало резкую реакцию министра Лаврова и его заявление о "русофобской одержимости" американцев - появилось сообщение об очередном инциденте в воздухе между русскими и американцами. На этот раз действия разворачивались в Прибалтике. Там Россия и НАТО соревнуются в вопросе военной техники. По мнению Пентагона, в понедельник, 19 июня, самолет Су-27 с красной звездой пролетел в нескольких метрах от самолета Rc-135 с американскими опознавательными знаками. Пентагон назвал это "небезопасным" маневром.

Российская сторона считает, что виноваты американцы: самолеты Су-27, по мнению Москвы, перехватили два разведывательных самолета, а один из них, направляясь к воздушному пространству России, попытался приблизиться к истребителям Москвы, совершая "провокационный вираж".

Джузеппе Альястро (Giuseppe Agliastro)