Китай безвозмездно передал Беларуси партию бронемашин CS/VN3



Колесная (4х4) бронемашина CS/VN3

Источник: army-guide.com Колесная (4х4) бронемашина CS/VN3Источник: army-guide.com

ЦАМТО, 22 июня. В соответствии с соглашением между Минобороны Республики Беларусь и военным ведомством КНР о предоставлении безвозмездной военно-технической помощи, с 21 июня началась поставка Минску очередной партии военной техники, сообщает "Белорусская военная газета".

По данным газеты, ВС Беларуси на этот раз получат бронемашины CS/VN3, произведенные на предприятии в г.Чунцин.

На прошлой неделе из КНР вернулись белорусские военнослужащие, которые проходили обучение по обслуживанию и эксплуатации данных бронемашн на китайском заводе в Чунцине, пишет "Белорусская военная газета".

Как сообщает ресурс tut.by, китайские бронемашины CS/VN3, предназначенные для быстрого развертывания и проведения специальных операций, попали на видео 22 июня во время движения из аэропорта Минск. Сюжет опубликовал телеканал ВоенТВ.

Всего белорусские военные планируют получить до 30 таких машин, рассказал заместитель министра обороны по вооружению Сергей Симоненко. В первую очередь, они пойдут на оснащение сил специальных операций, отмечает ресурс tut.by.

Бронеавтомобиль CS/VN3 способен развивать скорость по шоссе до 100 км/ч благодаря двигателю мощностью 245 л. с. Клиренс в 400 мм и колесная формула 4Ч4 обеспечивают высокую проходимость.

Как отмечает, в свою очередь, ресурс BY24.org, бронеавтомобиль является плавающим: скорость его передвижения по воде составляет 6 км/ч. Топливный бак емкостью 160 л обеспечивает пробег без дозаправки в 600 км.

Броня обеспечивает защиту экипажа от огня легкого стрелкового оружия и осколков снарядов. Как сообщает ВоенТВ, помимо пулеметного вооружения, на бронемашину может устанавливаться управляемое противотанковое вооружение.

При этом стрелять из бронемашины военнослужащие могут через специально предусмотренные бойницы. Имеется и более серьезное вооружение: два пулемета калибров 12,7 и 7,62 мм, но самое главное – 30-мм автоматическая пушка. Кроме того, при желании CS/VN3 можно оснастить управляемыми противотанковыми ракетами.

Для управления бронемашиной достаточно двоих военнослужащих, однако там также могут поместиться оператор-наводчик и командир. Еще три человека свободно размещаются в десантном отделении, быстро выйти из которого они могут через задние двери. Броня CS/VN3 способна защитить экипаж от стрелкового оружия и осколков снарядов, отмечает ресурс BY24.org.

Как напоминает "Белорусская военная газета", это не первая безвозмездная военно-техническая помощь со стороны Китая. Так, весной 2015 года КНР передала Беларуси автомобили FAW HongQi L5 ("Красное знамя"), а несколькими годами ранее – автомобили повышенной проходимости DongFeng Mengshi EQ2050.