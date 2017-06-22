Индия намерена привлечь к ответственности польскую компанию за несоблюдение условий контракта



Польская БРЭМ WZT-3 (Woz Zabiezpeczenia Technychnego) на базе Т-72

Источник: military-today.com Польская БРЭМ WZT-3 (Woz Zabiezpeczenia Technychnego) на базе Т-72Источник: military-today.com

ЦАМТО, 22 июня. Индийское правительство может подать иск против "Польского оборонного холдинга" (Polski Holding Obronny – PHO), до реформирования носившего название "Бумар", за несоблюдение условия контракта, предполагавшего полную передачу технологий производства ключевых систем БРЭМ WZT-3.

Как сообщил "Дифенз ньюс" на условиях анонимности представитель МО Индии, несмотря на то, что подписанный в январе 2012 года контракт на поставку 204 БРЭМ WZT-3 предполагал передачу индийской государственной компании "Бхарат эрс муверс лтд." (BEML) ключевых технологий для производства машин в Индии, данное условие соглашения до сих пор не выполнено. Польская компания также отказалась предоставить банковскую гарантию исполнения обязательств по контракту в сумме 100 млн. долл. и, несмотря на несколько напоминаний, отказалась исполнить свои обязательства.

В настоящее время Индия готовится к подаче иска против холдинга PHO за несоблюдение обязательств по контракту с целью компенсации понесенных убытков.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2011 года BEML была выбрана Министерством обороны Индии основным поставщиком партии WZT-3 для СВ страны. Стоимость соглашения на поставку 204 БРЭМ оценивалась в 275 млн. долл. 17 января 2012 года "Бхарат эрс муверс лтд." и польская группа "Бумар" подписали контракт на поставку БРЭМ WZT-3 Министерству обороны Индии (в т.ч. 8 произведенных в Польше, а остальных – в виде машинокомплектов для сборки на территории Индии). Соглашение, в том числе, предусматривало оказание технической помощи при сборке бронемашин и передачу технологий, которые позволят BEML организовать производство отдельных компонентов в Индии. В итоге доля производимых в Индии компонентов должна была составить 50%.

Контракт от 2012 года стал четвертым с 1999 года соглашением на поставку данных БРЭМ ВС Индии. Ранее ВС Индии получили 352 единицы WZT-3. Компания BEML постоянно выступала основным подрядчиком поставки бронемашин. Последний заказ должен был увеличить количество WZT-3 в составе ВС Индии до 556 ед.

Поставку БРЭМ стоимостью 1,4 млн. долл. за единицу предполагалось завершить в течение трех лет. В настоящее время СВ Индии испытывают острую нехватку БРЭМ. WZT-3 применяются для эвакуации и ремонта поврежденных T-72, БМП-1 и БМП-2.

Как сообщил изданию анонимный представитель польской компании, в настоящее время холдинг активно ведет поиск альтернативных вариантов завершения программы с Индией.