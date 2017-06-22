МиГ-35: ВКС получат сверхманевренный истребитель с новейшим бортовым оборудованием
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Авиационный комплекс МиГ-35
Источник: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЦАМТО, 22 июня. Минобороны и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) определяют окончательный облик новейшего легкого сверхманевренного истребителя МиГ-35, пишут "Известия".
Как отмечает газета, по требованию военных машина должна получить двигатели с отклоняемым вектором тяги (ОВТ), новый прицельно-навигационный комплекс и РЛС с фазированной антенной решеткой (АФАР).
Как напоминает газета, презентация нового МиГ-35 состоялась в январе этого года в Луховицах. Иностранным и российским военным впервые показали предсерийный образец машины.
В Минобороны "Известиям" сообщили, что в настоящее время с ОАК и РСК "МиГ" идет разработка облика варианта МиГ-35 для Воздушно-космических сил России. Работа находится в стадии согласований. Но уже точно известно, что на машине будут стоять двигатели РД-33МК с отклоняемым вектором тяги. Также предусмотрена новая РЛС "Жук-А" с АФАР, которой в базовом варианте нет.
Как заявили "Известиям" в пресс-службе ОАК, корпорация плотно взаимодействует с Минобороны. Все требования к новому истребителю будут полностью учтены и исполнены.
В мае нынешнего года главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что весь парк легких истребителей будет заменен на МиГ-35. По словам главкома, самолет будет решать задачи по поражению воздушных и наземных целей. И в дальнейшем сможет применяться в локальных конфликтах, подобных сирийскому. На новейшем истребителе даже появится лазерное оружие, рассказал тогда Виктор Бондарев, не сообщив подробностей. Тогда же вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков заявил, что контракт на поставку в войска многоцелевого истребителя поколения "4++" МиГ-35 будет подписан после завершения госиспытаний и войдет в новую госпрограмму вооружений, пишут "Известия".
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22.06.2017
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