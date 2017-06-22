Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны рассекретило воспоминания советских полководцев о начале войны

23.06.2017 РИА Новости 200 0
0
Понравилась новость?
 +1
23 июня 1941 года
Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
Источник: © РИА Новости / Анатолий Гаранин

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минобороны РФ в годовщину начала Великой Отечественной войны опубликовало на своем сайте более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В документах из рассекреченных фондов Центрального архива МО РФ содержатся ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генштаба Советской Армии.

"В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года" и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны", - говорится в сообщении.

Всего на сайте Минобороны опубликовано более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, среди них есть воспоминания о первых сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, отметили в ведомстве.
22.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 09:16
  • 5067
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.06 09:00
  • 6
Россия планирует напасть не только на Готланд, но и на север Швеции
  • 23.06 08:50
  • 4
Хокинг: человечество должно начать переселение с Земли в ближайшие 30 лет
  • 23.06 08:34
  • 4
Опричники Путина. Национальная гвардия наращивает силы (Gazeta Polska, Польша)
  • 23.06 08:15
  • 49
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 23.06 08:02
  • 109
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 23.06 07:53
  • 21
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 23.06 07:18
  • 28
Россия гонится за "Раптором"
  • 23.06 06:15
  • 3
Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет
  • 23.06 02:20
  • 9
"Ильюшин" возобновил создание среднего транспортника для Минобороны
  • 23.06 00:56
  • 2
Завод-изготовитель ЗРК "Тор" поставил исторический рекорд производства
  • 22.06 23:45
  • 1
МО РФ начало формирование уникальных воинских частей – подразделений многоосных тяжелых колесных тягачей
  • 22.06 23:36
  • 6
F-22. Снова рассматривается возможность возобновления производства
  • 22.06 23:30
  • 1
Боевая группа НАТО укомплектована (Neatkarigas Rita Avize, Латвия)
  • 22.06 22:47
  • 3
"Рособоронэкспорт" пока не планирует поставлять танк "Армата" и систему С-500 за рубеж
другие обсуждаемые темы