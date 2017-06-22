Минобороны рассекретило воспоминания советских полководцев о начале войны



Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года

Источник: © РИА Новости / Анатолий Гаранин Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 годаИсточник: © РИА Новости / Анатолий Гаранин

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минобороны РФ в годовщину начала Великой Отечественной войны опубликовало на своем сайте более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В документах из рассекреченных фондов Центрального архива МО РФ содержатся ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генштаба Советской Армии.

"В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года" и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны", - говорится в сообщении.

Всего на сайте Минобороны опубликовано более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, среди них есть воспоминания о первых сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, отметили в ведомстве.