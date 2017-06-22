Минобороны рассекретило воспоминания советских полководцев о начале войны
|
|
Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
Источник: © РИА Новости / Анатолий Гаранин
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минобороны РФ в годовщину начала Великой Отечественной войны опубликовало на своем сайте более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В документах из рассекреченных фондов Центрального архива МО РФ содержатся ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генштаба Советской Армии.
"В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года" и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны", - говорится в сообщении.
Всего на сайте Минобороны опубликовано более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, среди них есть воспоминания о первых сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, отметили в ведомстве.
|
22.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.06.2017 Псковские десантники отказались от агрессии стран Запада с «белорусского плацдарма»
23.06.2017 МиГ-35 зависнет в воздухе
23.06.2017 Карлос Соррета: Россия предложила Филиппинам хороший кредит на вооружение
23.06.2017 Делегация холдинга "Вертолеты России" провела переговоры с иностранными партнерами на Paris Air Show-2017
23.06.2017 СМИ узнали о принадлежности перехвативших самолет Шойгу истребителей F-16
23.06.2017 Киллекторное судно ТОФ доставит на остров Матуа научно-исследовательское оборудование
23.06.2017 SM-6 - единственная в мире
23.06.2017 Пентагон отнес $94 млн в лес