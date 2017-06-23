Хокинг: человечество должно начать переселение с Земли в ближайшие 30 лет
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Стивен Хокинг
Источник: © EPA/JASON SZENES
Астрофизик уверен, что вымирание населения планеты - вопрос времени
Человечество должно начать покидать Землю в течение ближайших 30 лет, чтобы избежать вымирания из-за перенаселения и изменений климата. Об этом известный британский ученый Стивен Хокинг, как пишет The Telegraph, заявил во время своего выступления на научном фестивале Starmus в норвежском городе Тронхейм.
По мнению астрофизика, критически важно создать колонии на Марсе и Луне и отправить туда образцы растений, животных, грибов и насекомых, чтобы начать там создавать новый мир. Как отметил Хокинг, уничтожение человечества в результате столкновения с астероидом, повышения температуры на планете или перенаселения - вопрос времени.
"Я уверен, что людям нужно покинуть Землю. Эта планета становится слишком маленькой для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами", - заявил Хокинг.
Ученый напомнил, что ранее, когда человечество сталкивалось с подобными кризисами, всегда было место, которое можно было колонизировать.
"Колумб сделал это в 1492 году, когда открыл новый мир. Но теперь нет нового мира. Нам становится слишком тесно, и единственное место, куда мы можем пойти, - другие миры", - добавил астрофизик.
В ходе своего выступления Хокинг также заявил, что в конечном итоге Землю ждет разрушительное столкновение с астероидом. "Это не научная фантастика. Это гарантировано законами физики и вероятности", - сказал ученый.
Он также выразил уверенность, что продвижение в космос не только серьезным образом изменит будущее человечества, но и также может стать определяющим фактором того, есть ли это будущее вообще.
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22.06.2017
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принадлежат ТАСС
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Восход
13005
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№1
23.06.2017 03:18
Цитата, q
"Колумб сделал это в 1492 году, когда открыл новый мир. Но теперь нет нового мира. Нам становится слишком тесно, и единственное место, куда мы можем пойти, - другие мирыОграниченная ядерная война решит проблему перенаселения и нехватки ресурсов. Во всяком случае в руководящих кругах США такое мнение судя по всему существует и даже превалирует.
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NANOBOT
910
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№2
23.06.2017 08:22
Хокинг из ученого превращается в болтуна. В 1 в. н.э. в Древнем Риме (городе) на 100 тыс. мужчин приходилось 5 тыс. детей, без презервативов, Интернета и хокингов. Депопуляция была в 3 в. до н.э. в Греции (кризис семьи). То же будет и лет через 30, без атомной войны человечество. Потом новый цикл без геев и чайлдфри. А Хокинга сотоварищи я бы хоть сейчас отправил в космос, чтобы не гадил и не перенаселял. По его логике вместо уборки квартиры надо покупать новую. Британские ученые, сэр.
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Павел 1978
8192
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№3
23.06.2017 08:23
Цитата, NANOBOT сообщ. №2
По его логике вместо уборки квартиры надо покупать новую. Ученые, сэр.уборка не спасёт от метеорита
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forumow
3069
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№4
23.06.2017 08:50
Цитата, NANOBOT сообщ. №2
А Хокинга сотоварищи я бы хоть сейчас отправил в космос, чтобы не гадил и не перенаселял. По его логике вместо уборки квартиры надо покупать новую.Это Жулио Носова ("Незнайка на Луне").
Цитата
Кроме заботы о пище, Жулио проявил также заботу о чистоте.
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