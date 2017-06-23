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Хокинг: человечество должно начать переселение с Земли в ближайшие 30 лет

23.06.2017 ТАСС 257 4
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Стивен Хокинг
Стивен Хокинг
Источник: © EPA/JASON SZENES

Астрофизик уверен, что вымирание населения планеты - вопрос времени

Человечество должно начать покидать Землю в течение ближайших 30 лет, чтобы избежать вымирания из-за перенаселения и изменений климата. Об этом известный британский ученый Стивен Хокинг, как пишет The Telegraph, заявил во время своего выступления на научном фестивале Starmus в норвежском городе Тронхейм.

По мнению астрофизика, критически важно создать колонии на Марсе и Луне и отправить туда образцы растений, животных, грибов и насекомых, чтобы начать там создавать новый мир. Как отметил Хокинг, уничтожение человечества в результате столкновения с астероидом, повышения температуры на планете или перенаселения - вопрос времени.

"Я уверен, что людям нужно покинуть Землю. Эта планета становится слишком маленькой для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами", - заявил Хокинг.

Ученый напомнил, что ранее, когда человечество сталкивалось с подобными кризисами, всегда было место, которое можно было колонизировать.

"Колумб сделал это в 1492 году, когда открыл новый мир. Но теперь нет нового мира. Нам становится слишком тесно, и единственное место, куда мы можем пойти, - другие миры", - добавил астрофизик.

В ходе своего выступления Хокинг также заявил, что в конечном итоге Землю ждет разрушительное столкновение с астероидом. "Это не научная фантастика. Это гарантировано законами физики и вероятности", - сказал ученый.

Он также выразил уверенность, что продвижение в космос не только серьезным образом изменит будущее человечества, но и также может стать определяющим фактором того, есть ли это будущее вообще.
22.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Великобритания
Норвегия
Проекты
Луна

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Восход
13005
№1
23.06.2017 03:18
Цитата, q
"Колумб сделал это в 1492 году, когда открыл новый мир. Но теперь нет нового мира. Нам становится слишком тесно, и единственное место, куда мы можем пойти, - другие миры
Ограниченная ядерная война решит проблему перенаселения и нехватки ресурсов. Во всяком случае в руководящих кругах США такое мнение судя по всему существует и даже превалирует.
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RU
NANOBOT
910
№2
23.06.2017 08:22
Хокинг из ученого превращается в болтуна. В 1 в. н.э. в Древнем Риме (городе) на 100 тыс. мужчин приходилось 5 тыс. детей, без презервативов, Интернета и хокингов. Депопуляция была в 3 в. до н.э. в Греции (кризис семьи). То же будет и лет через 30, без атомной войны человечество. Потом новый цикл без геев и чайлдфри. А Хокинга сотоварищи я бы хоть сейчас отправил в космос, чтобы не гадил и не перенаселял. По его логике вместо уборки квартиры надо покупать новую. Британские ученые, сэр.
0
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RU
Павел 1978
8192
№3
23.06.2017 08:23
Цитата, NANOBOT сообщ. №2
По его логике вместо уборки квартиры надо покупать новую. Ученые, сэр.
уборка не спасёт от метеорита
0
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RU
forumow
3069
№4
23.06.2017 08:50
Цитата, NANOBOT сообщ. №2
А Хокинга сотоварищи я бы хоть сейчас отправил в космос, чтобы не гадил и не перенаселял. По его логике вместо уборки квартиры надо покупать новую.
Это Жулио Носова ("Незнайка на Луне").
Цитата
Кроме заботы о пище, Жулио проявил также заботу о чистоте.
– У вас, голубчик, в этой комнате слишком много скопилось дряни, - сказал он однажды Спрутсу. – Однако убирать здесь не стоит. Мы попросту перейдём в другую комнату, а когда насвиним там, перейдём в третью, потом в четвёртую, и так, пока не загадим весь дом, а там видно будет.
0
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