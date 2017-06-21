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Танки повезут на «велосипедах»

22.06.2017 Известия.ru 586 0
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Полноприводный седельный тягач КАМАЗ-65225. Источник: interdalnoboy.com

Минобороны начало формирование уникальных воинских частей — полков, батальонов и рот многоосных тяжелых колесных тягачей

Российские танки, боевые машины пехоты и самоходные артустановки поедут к местам развертывания не своим ходом, а на специальных многоосных тяжелых тягачах. Минобороны начало формирование уникальных воинских частей — полков, батальонов и рот многоосных тяжелых колесных тягачей (МТКТ). Их задача — оперативная доставка танковых и мотострелковых дивизий к местам боевых действий на расстояния в тысячи километров. При этом боевая техника будет готова вступить в бой без подготовки — «с колес». На вооружение новых воинских частей поступят тягачи КамАЗ-65225 с полуприцепами. Примечательно, что в войсках такие машины получили неформальное название — «тяжелые велосипеды».


Как рассказали «Известиям» в российском военном ведомстве, решение о формировании новых воинских частей было принято в конце прошлого года. Они войдут в состав всех военных округов, общевойсковых и танковых армий. А в перспективе также пополнят ряды армейских корпусов. Планируется, что в округе будет сформирован полк МТКТ, в армии — батальон или отдельная рота «тяжелых велосипедов».


Первые три батальона тягачей уже появились в начале нынешнего года в Центральном и Восточном военных округах. Они базируются в Чите, Хабаровске и Чебаркуле. А к началу 2018 года такие воинские части появятся в Южном и Западном округах.


Примечательно, что недалеко от вновь сформированных частей МТКТ также дислоцируются танковые и мотострелковые соединения. К примеру, в Чебаркуле размещается недавно сформированная 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия. На ее вооружении — более тысячи танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и самоходных артустановок.


Батальоны МТКТ оснащаются трехосными 11-тонными тягачами КамАЗ-65225. На специальном полуприцепе они могут перевозить груз массой до 65 т. А значит, «тяжелый велосипед» легко справится с транспортировкой танков Т-72 (масса 41 т), Т-14 «Армата» (48 т), самоходок МСТА и «Коалиция» (42–49 т), а также БМП и БТР всех серий. При этом КамАЗ-65225 со сменным экипажем за сутки совершает марш на тысячу километров.


В каждой роте «тяжелых велосипедов» будет более 30 тягачей, тогда как в состав полка войдет более 600 КамАЗов-65225. Помимо перевозки техники, части и подразделения МТКТ будут использоваться для подвоза горючего и других грузов в специальных металлических емкостях.


Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что появления подразделений тяжелых тягачей — это насущная необходимость.


— Тяжелая техника имеет серьезные ограничения по ресурсу ходовой части и двигателей, — отметил эксперт. — Учитывая стоимость подобной техники, расходовать ее ресурс на совершение длительных маршей нерационально. Тем более делать это по дорогам общего пользования — танки их просто разобьют. Поэтому технику всегда перебрасывали либо железнодорожным транспортом, либо автомобильным. Железная дорога имеет свои недостатки — по ней нельзя подвезти технику непосредственно к месту ее боевого применения. Современные тяжелые транспортеры могут это сделать. Кроме того, в условиях сверхнизких температур они могут обеспечить боевые машины подогревом трансмиссионной группы от своего собственного оборудования. В результате танк или другая тяжелая техника постоянно готовы к немедленному применению.


В 1980-е в Советской армии также велось формирование частей и подразделений многоосных тяжелых колесных тягачей. На их вооружении стояли минские МАЗ-537. Отдельные полки «тяжелых велосипедов» были в Белорусском, Киевском, Прикарпатском и других военных округах. Один батальон тягачей воевал в составе 40-й армии в Афганистане. Но после 1991 года эти воинские части были сокращены, а затем расформированы.


Алексей Рамм, Дмитрий Литовкин, Евгений Андреев
21.06.2017
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Страны
Афганистан
Белоруссия
Россия
Продукция
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Т-72
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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