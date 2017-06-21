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Аргентина хочет купить у РФ три самолета-амфибии Бе-200

22.06.2017 ТАСС 262 0
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Самолёт Ил-76 МЧС России
Самолёт Ил-76 МЧС России принимает участие в тушении лесных пожаров
Источник: Global Look Press

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева и министерство обороны Аргентины подписали меморандум о взаимопонимании, в котором стороны выразили намерения о поставке трех самолетов-амфибий Бе-200. Об этом говорится в пресс-релизе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Меморандум был подписан в рамках Международного авиасалона Paris Air Show 2017

"В соответствии с меморандумом сторонами выражены намерения о поставке трех самолетов-амфибий Бе-200, создании Центра по техническому обслуживанию самолетов и летного отряда МЧС в Республике Аргентина", - говорится в сообщении.

Со стороны Аргентины документ подписал секретарь по логистике и координации в чрезвычайных ситуациях Вальтер Себажос, со стороны предприятия - генеральный директор - генеральный конструктор комплекса Юрий Грудинин.

Кроме того, в ОАК сообщили, что делегация Аргентины приняла приглашение об участии в авиационной выставке МАКС-2017.

Российский самолет-амфибия Бе-200 способен садиться как на наземные грунтовые и ледовые аэродромы, так и на воду. Базовая конфигурация самолета предназначена для тушения лесных пожаров. Помимо базового Бе-200, существуют транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации. Самолет оборудован восемью водяными баками, расположенными под полом грузовой кабины, и может брать на борт до 12 тонн воды.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Аргентина
Россия
Продукция
Бе-200
Компании
МЧС
ОАК
ТАНТК им. Бериева

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