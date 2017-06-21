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Эсминец Zumwalt изнутри (видео)

22.06.2017 Warspot 773 0
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Эсминец Zumwalt (DDG 1000)
Эсминец Zumwalt (DDG 1000) во время второй серии ходовых испытаний (24 марта, 2016г.)
Источник: US Navy

Zumwalt – самый большой и при этом самый "незаметный" эсминец в мире. Несмотря на длину свыше 180 м, он имеет в 50 раз меньшую радиолокационную заметность, чем обычные корабли. "Невидимость" достигается благодаря специальной форме корпуса, материалам, применявшимся при постройке корабля, а также нанесению радиопоглощающего покрытия.



Корабль имеет весьма необычный внешний вид и легко узнаваем, но как он выглядит внутри, долгое время знали только его строители и экипаж. Теперь же благодаря видео от YouTube-канала AiirSource Military мы можем заглянуть в каюту экипажа, столовую, увидеть пулеметные точки, парикмахерскую, тренажерный зал и даже гальюн самого дорогого эсминца в мире.

Zumwalt (DDG-1000) является первым эсминцем нового поколения, а также самым большим и тяжеловооруженным кораблем в своем классе. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для ракет, две 155-мм артиллерийские установки AGS и две зенитные установки Mk. 110 калибра 57 мм. Эсминец оснащен силовой установкой, способной генерировать до 78 МВт электроэнергии – такое количество электричества необходимо кораблю для питания электромагнитного орудия (рельсотрона) и боевых лазеров, которые планируют установить на него позже.
21.06.2017
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  • В новости упоминаются
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt

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