ВАТ-120LG. Минометный выстрел поднялся в небо



Управляемый авиационный боеприпас ВАТ-120LG на Парижском авиасалоне 2017

Источник: airrecognition.com Управляемый авиационный боеприпас ВАТ-120LG на Парижском авиасалоне 2017Источник: airrecognition.com

Компания Thales в сотрудничестве с французским Агентством по вооружениям DGA разработала высокоточный авиационный боеприпас ВАТ-120LG с лазерным наведением, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (20 июня).

Оружие уже проходит квалификационные испытания на борту истребителя Mirage 2000. Небольшие размеры позволяют подвешивать самолет большое количество этого оружия, масса всего 35 кг, калибр 120 мм. Каких-либо серьезных изменений в программное обеспечение носителей вносить не нужно, так как боеприпас использует широко распространенный принцип лазерного наведения.

Боеприпас сочетает в себе технологии Aculeus (TDA Armements), ранее реализованных на управляемом минометном выстреле калибра 120 мм.