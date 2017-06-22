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ВАТ-120LG. Минометный выстрел поднялся в небо

22.06.2017 Военный паритет 404 1
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ВАТ-120LG
Управляемый авиационный боеприпас ВАТ-120LG на Парижском авиасалоне 2017
Источник: airrecognition.com

Компания Thales в сотрудничестве с французским Агентством по вооружениям DGA разработала высокоточный авиационный боеприпас ВАТ-120LG с лазерным наведением, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (20 июня).

Оружие уже проходит квалификационные испытания на борту истребителя Mirage 2000. Небольшие размеры позволяют подвешивать самолет большое количество этого оружия, масса всего 35 кг, калибр 120 мм. Каких-либо серьезных изменений в программное обеспечение носителей вносить не нужно, так как боеприпас использует широко распространенный принцип лазерного наведения.

Боеприпас сочетает в себе технологии Aculeus (TDA Armements), ранее реализованных на управляемом минометном выстреле калибра 120 мм.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Mirage-2000
Компании
Thales

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1075
№1
22.06.2017 01:04
Не столько для самолётов, сколько для БПЛА...
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