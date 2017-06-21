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"Гонщик". Скорость будет достигнута не любой ценой

22.06.2017 Военный паритет 256 0
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Racer
Концепт вертолета Racer на Парижском авиасалоне 2017
Источник: Airbus Helicopters

Компания Airbus Helicopters представила концепт высокоскоростного вертолета Racer ("Гонщик"), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (20 июня).

Проект ведется в рамках европейской исследовательской программы Clean Sky 2 и преследует цель создания вертолета с крейсерской скоростью 400 км/ч с учетом компромиссов технологий с экономической эффективностью, устойчивостью и управляемостью. Отмечается, что успешная реализация программы позволит авиационной промышленности Европы успешно конкурировать в глобальном масштабе.

Концепция предусматривает применение основного несущего винта и двух боковых толкающих винтов, которые генерируют тягу вперед, крыло способствует поддержанию высокой крейсерской скорости полета. "70 лет назад был преодолен звуковой барьер для самолетов, сейчас ставится задача сломать экономический барьер при создании этого класса вертолетной техники", заявил генеральный директор Airbus Helicopters Гильом Файери (Guillaume Faury). Он отмечает, что скорость не должна быть достигнута любой ценой, это должен быть экономически эффективный проект.

Сборку прототипа планируется начать в 2019 году, планер будет "гибридным металлическо-композитным", силовая установка два турбовальных двигателя RTM322, соединенных "сверхкритическим валом" с несущим винтом и боковыми "толкателями".
21.06.2017
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