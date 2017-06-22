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SmartGlider. "Умно скользить" и поражать ПВО

22.06.2017 Военный паритет 515 2
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SmartGlider
MBDA представила высокоточный авиационный боеприпас SmartGlider на Парижском авиасалоне 2017
Источник: airrecognition.com

Компания MBDA представила новое семейство высокоточного авиационного оружия SmartGlider, предназначенного для поражения высокозащищенных объектов противника, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (20 июня).

Поступление в арсенал военной авиации намечается с 2025 года. Это планирующий боеприпас оснащен "откидными крыльями", дальность более 100 км, основными целями являются ЗРК малой и средней дальности. Такая дальность позволит самолетам-носителям оставаться вне зоны поражения основной части вражеской ПВО.

Длина изделия 2 м, масса 120 кг, на один самолет может быт подвешено от 12 до 18 таких боеприпасов, которые будут наносить удары по ПВО противника в "прервый день войны". Затем оружие будет применяться по таким целям как ангары самолетов.

Компания также разрабатывает тяжелый вариант бомбы SmartGlider Heavy массой 1300 кг, вес "многоцелевой" боевой части составит 1000 кг, что позволит уничтожать "весьма прочную инфраструктуру".
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Компании
Leonardo

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Военкор
126
№1
22.06.2017 08:02
ЗРК малой и средней дальности просто собьют этот боеприпас! ЗРК С-400 поражает цели на дальности 400км, так что самолёт-носитель никак не останется вне зоны поражения! Ну и самое главное это системы РЭБ! Вот бомбить мирных жителей в стране у которой нет ПВО этот боеприпас вполне сгодится!
+1
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RU
Олег Бахарев
1814
№2
22.06.2017 15:14
Вот для борьбы с такими угрозами и следует вводить высокоэнергетические боевые лазерные системы - дешево и эффективно.
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