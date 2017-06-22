SmartGlider. "Умно скользить" и поражать ПВО



MBDA представила высокоточный авиационный боеприпас SmartGlider на Парижском авиасалоне 2017

Источник: airrecognition.com MBDA представила высокоточный авиационный боеприпас SmartGlider на Парижском авиасалоне 2017Источник: airrecognition.com

Компания MBDA представила новое семейство высокоточного авиационного оружия SmartGlider, предназначенного для поражения высокозащищенных объектов противника, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (20 июня).

Поступление в арсенал военной авиации намечается с 2025 года. Это планирующий боеприпас оснащен "откидными крыльями", дальность более 100 км, основными целями являются ЗРК малой и средней дальности. Такая дальность позволит самолетам-носителям оставаться вне зоны поражения основной части вражеской ПВО.

Длина изделия 2 м, масса 120 кг, на один самолет может быт подвешено от 12 до 18 таких боеприпасов, которые будут наносить удары по ПВО противника в "прервый день войны". Затем оружие будет применяться по таким целям как ангары самолетов.

Компания также разрабатывает тяжелый вариант бомбы SmartGlider Heavy массой 1300 кг, вес "многоцелевой" боевой части составит 1000 кг, что позволит уничтожать "весьма прочную инфраструктуру".