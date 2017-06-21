"Скелдар" поборется c контрабандистами



SKELDAR V-200 на морских испытаниях

Источник: Saab SKELDAR V-200 на морских испытанияхИсточник: Saab

Производитель беспилотников европейская компания UMS SKELDAR получила многомиллионный контракт для оснащения сил Европейского агентства морской безопасности (European Maritime Safety Agency), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (21 июня).

Партия БЛА вертолетного типа V-200 для этого гражданского оператора будет закуплена на сумму 67 млн долл США. Отмечается, что этап летных и морских испытаний БЛА успешно завершен. Аппарат создан с использованием технологий шведской компании Saab.

Эти системы будут использоваться для пограничного контроля, поисково-спасательных операций и мониторинга загрязнения окружающей среды, а также противодействия незаконному промыслу рыбы, наркобизнесу и торговле людьми.