Есть "Аэробус". Будет и "Стратобус"



Макет стратостата Stratobus

Источник: А.Hadij / Space24.pl Макет стратостата StratobusИсточник: А.Hadij / Space24.pl

Компания Thales Alenia Space с 2015 года работает над созданием стратостата Stratobus, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на space24.pl (21 июня).

Эта инновационная платформа нечто среднее между БЛА и космическим спутником, и в некоторой степени может заменить последнего по выполнению некоторых задач. "Стратобус" поднимается на высоту около 20 км над Землей и выполняет функции связи, навигации, передачи данных, относится к классу HAPS (High-Altitude Platform Station - высотная станция, или High-Altitude Pseudo Satellites - высотные псевдо-спутники).

Создано совместное предприятие, для которого компании Thales и Leonardo купили акции французской фирмы Airstar Aerospace, специализирующейся на производстве воздушных шаров и дирижаблей. Отмечается, что для "Стратобуса" будет использоваться оболочка в виде самого легкого и тонкого, как лист бумаги, материала, но прочного, чтобы выдержать нагрузку свыше 10 т. Прототип может быть создан в 2020 году, с 2021 года аппарат достигнет полной работоспособности.