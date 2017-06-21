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Белоруссия получает китайские бронемашины

22.06.2017 Военный паритет 426 0
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CS/VN3
Колесная (4х4) бронемашина CS/VN3
Источник: army-guide.com

"Самые современные" китайские бронеавтомобили CS/VN3 (4х4) поступят на вооружение белорусской армии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на БелТА (21 июня).

В соответствии с соглашением между министерствами обороны обеих стран эта техника будет получена на безвозмездной основе. Производство бронемашин ведется в Чунцине (Китай). Белорусские специалисты пройдут обучение по техническому обслуживанию машин на заводе-изготовителе.

Отмечается, что это не первый случай военной помощи КНР. Весной 2015 года вооруженные силы Белоруссии получили парадные автомобили FAW HongQi L5, несколько лет ранее была передана партия машин высокой проходимости EQ2050 Mengshi DongFeng.


ТТХ ББМ CS/VN3 (4х4)
Источник: army-guide.com
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Белоруссия
Китай

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