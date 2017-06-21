Появилось видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО
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Истребитель НАТО F-16 в момент сближения с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу
Телеканал "Звезда" опубликовал на своем сайте видео инцидента с истребителем F-16 одной из стран НАТО, который пытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтикой.
В ролике, который снят с борта генерала армии, видно, как F-16 приближается к воздушному судну. После этого в кадре появляется один из российских Су-27, сопровождавших самолет главы Минобороны. Он слегка качнулся, показав вооружение. Вслед за этим натовский истребитель отдалился и скрылся.
Сам Шойгу или другие представители военного ведомства пока не комментировали этот инцидент.
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21.06.2017
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