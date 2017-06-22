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"Калашников" испытывает беспилотник с двигателем внутреннего сгорания

22.06.2017 ТАСС 338 1
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ZALA 421-16Е2
Комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2
Источник: https://kalashnikov.com/

В качестве полезной нагрузки используются совмещенные тепловизор и видеокамера с возможностью увеличения изображения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) проводит заводские летные испытания комплекса беспилотной воздушной разведки и наблюдения ZALA 421-16Е5, оснащенного двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Оснащение двигателем внутреннего сгорания привело к увеличению продолжительности полета беспилотника, которая составляет от 12 до 15 часов. Также применение ДВС обусловило увеличение массы аппарата до 30 кг, что позволило применять различные полезные нагрузки массой до 5 кг", - сказали в концерне.

В качестве полезной нагрузки используются совмещенные тепловизор и видеокамера с возможностью увеличения изображения. Также на беспилотнике могут быть установлены лазерный дальномер или лазерный целеуказатель, а внутри фюзеляжа можно разместить аэрофотоаппарат или средства радиоэлектронной борьбы.

В "Калашникове" ожидают, что этап летных испытаний завершится в текущем году и комплекс тактической беспилотной воздушной разведки и наблюдения ZALA 421-16Е5 будет готов к продажам.

Как правило, в беспилотниках "Калашникова" установлены толкающие электрические двигатели, заряда которых хватает от двух до семи часов полета в зависимости от модификации и массы машины.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
ZALA 421-16
ZALA-421
Компании
Беспилотные системы
Концерн Калашников
Ростех
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1075
№1
22.06.2017 01:26
Лазерный целеуказатель, по-хорошему, должен быть установлен в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке!
+1
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