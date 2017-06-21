«КАМАЗ» принимает участие в строительстве завода Mercedes в России



Логотип автомобилестроительного концерна Daimler AG

Источник: http://www.emercedesbenz.com/ Логотип автомобилестроительного концерна Daimler AGИсточник: http://www.emercedesbenz.com/

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин принял участие в церемонии, давшей начало строительству завода легковых автомобилей Mercedes-Benz, реализуемое Daimler AG в партнёрстве с ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех).

На церемонии закладки первого камня в основание завода в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья) также присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, вице-президент Daimler AG по планированию производства подразделения Mercedes-Benz Cars Райнер Рюсс, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Ян Мадея, Посол ФРГ в Российской Федерации Рюдигер Фрайхерр фон Фрич, а также руководители федеральных и региональных органов власти.

«КАМАЗ» выступает инвестиционным партнёром проекта посредством участия в совместном паритетном предприятии «Даймлер КАМАЗ Рус». Решение о строительстве завода было принято в феврале 2017 года, когда Правительство РФ, АО «Мерседес-Бенц Рус», правительство Московской области, муниципальное образование Пешковского сельского поселения Солнечногорского района, а также Daimler AG, ПАО «КАМАЗ», ООО «Даймлер КАМАЗ Рус» и ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» подписали инвестиционный контракт по созданию завода на девять лет. Это предприятие станет первым на территории РФ производством полного цикла Mercedes-Benz по выпуску легковых автомобилей. Ранее в России производилась только коммерческая техника Mercedes. Производство автомобилей планируется запустить в 2019 году, производственные мощности предприятия составят более 20 тыс. автомобилей в год.