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«КАМАЗ» принимает участие в строительстве завода Mercedes в России

22.06.2017 ПАО "КАМАЗ" 413 0
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Логотип Daimler AG
Логотип автомобилестроительного концерна Daimler AG
Источник: http://www.emercedesbenz.com/

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин принял участие в церемонии, давшей начало строительству завода легковых автомобилей Mercedes-Benz, реализуемое Daimler AG в партнёрстве с ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех).


На церемонии закладки первого камня в основание завода в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья) также присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, вице-президент Daimler AG по планированию производства подразделения Mercedes-Benz Cars Райнер Рюсс, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Ян Мадея, Посол ФРГ в Российской Федерации Рюдигер Фрайхерр фон Фрич, а также руководители федеральных и региональных органов власти.


«КАМАЗ» выступает инвестиционным партнёром проекта посредством участия в совместном паритетном предприятии «Даймлер КАМАЗ Рус». Решение о строительстве завода было принято в феврале 2017 года, когда Правительство РФ, АО «Мерседес-Бенц Рус», правительство Московской области, муниципальное образование Пешковского сельского поселения Солнечногорского района, а также Daimler AG, ПАО «КАМАЗ», ООО «Даймлер КАМАЗ Рус» и ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» подписали инвестиционный контракт по созданию завода на девять лет. Это предприятие станет первым на территории РФ производством полного цикла Mercedes-Benz по выпуску легковых автомобилей. Ранее в России производилась только коммерческая техника Mercedes. Производство автомобилей планируется запустить в 2019 году, производственные мощности предприятия составят более 20 тыс. автомобилей в год.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Daimler AG
КАМАЗ
Ростех
Персоны
Мантуров Денис

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