Боевая группа НАТО укомплектована (Neatkarigas Rita Avize, Латвия)



Торжественная церемония в Адажи, Латвия

Источник: © REUTERS, Ints Kalnins Торжественная церемония в Адажи, ЛатвияИсточник: © REUTERS, Ints Kalnins

Торжественной церемонией со знаменами и парадом официально начата деятельность боевой группы НАТО в Латвии. Это не учения. Это настоящая операция. Каждая из трех стран Балтии и Польша получили свой комплект обороны - в общей сложности более 4 тысячи хорошо обученных и экипированных солдат.

Батальон НАТО в Латвии был последним недостающим звеном в обороне Балтии, канадцам пришлось преодолеть дальний путь - 7 тысяч километров. Но теперь они здесь и взяли на себя руководство боевой группой в Латвии. Впервые после холодной войны канадские военнослужащие в таком большом количестве прибывают в Европу. 450 канадцев у нас, в Латвии, плюс продолжение программы по обучению военных на Украине.

В боевую группу НАТО в Латвии входят солдаты еще из пяти государств - Албании, Италии, Польши, Словении и Испании. В понедельник на торжественной церемонии можно было увидеть, как отличаются военные традиции разных стран - форма, шаг, выправка. Отличается также менталитет, и солдатам придется приспосабливаться друг к другу, в особенности потому, что на базе в Адажи сейчас тесновато. Но парад в целом выглядел хорошо. На него прибыли не только высокопоставленные должностные лица военного ведомства Латвии, но и президент латвийского государства Раймондс Вейонис, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Их послание остается неизменным: угроза одной стране-члену НАТО - угроза для всех. Это сильное подтверждение солидарности. Парад сопровождал оркестр, а с воздуха его приветствовали три огромных вертолета.

Как долго солдаты союзников останутся в Латвии и в Балтии - будет зависеть от необходимости, пока никакие конкретные сроки не планируются. Теоретически саммиты НАТО, на которых принимаются такого рода решения, проходят раз в два года, и еще один - после каждых выборов президента США. Следующий саммит НАТО состоится в 2018 году. Сроки определены единственно для ротации. Это общепринятая практика, когда через шесть месяцев службы иностранные солдаты отправляются домой. Одни уезжают - другие приезжают. На пресс-конференции Йенс Столтенберг сказал, что наращивать численный состав боевой группы не предусматривается, но в случае необходимости - если начнутся какие-то неприятности - ее можно очень быстро расширить.

В данный момент ни одной стране НАТО опасность не угрожает, однако определенные опасения связаны с запланированными на осень российскими учениями "Запад-2017". Возможно, в связи с этим будет организовано совещание НАТО и России. "Мы хотим, чтобы Россия рассказала об учениях "Запад" и представила документы", - пояснил Столтенберг.

Параллельно с деятельностью боевой группы НАТО в Балтии пройдут различные военные учения, и вместе с этим общее количество солдат союзников в нашем регионе будет больше. Осенью прибудут 600 американцев, но в сравнении с концентрацией российской армии в приграничье это все равно незначительные силы. Это подчеркнул президент Раймондс Вейонис. Боевые группы НАТО по численности небольшие, они носят оборонительный характер, и поэтому никоим образом не являются угрозой для России.

Президент России Владимир Путин уже высказался на эту тему: учения НАТО действительно не представляют угрозы военного характера, но, безусловно, могут навредить межгосударственным отношениям. Об этом сообщает связанный с Кремлем пропагандистский ресурс Sputnik. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу в действиях НАТО даже усматривает "явно антироссийскую направленность".

Тем временем, согласно трактовке союзников, цель действий НАТО заключается в приостановке агрессии России. Подтверждением того, что она свойственна России, являются и вторжение в Грузию, и аннексия Крыма.

Боевая группа НАТО в Латвии

Канада - 450 солдат из механизированного батальона пехоты, взвод разведки, бронемашины;

Албания - 18 военных инженеров (саперов);

Италия - 160 солдат. Механизированная рота пехотинцев с бронемашинами;

Польша - танковая рота, 160 солдат;

Словения - 50 специалистов по защите от оружия массового уничтожения (химического, биологического, радиоактивного);

Испания - 300 солдат из механизированной роты пехотинцев, бронемашины, военные инженеры.

Имантс Виксне (Imants Vksne)