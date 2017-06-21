Шойгу отметил рост уровня подготовки войск Западного военного округа



Огневая подготовка военных Западного военного округа

Источник: © РИА Новости / Александр Уткин Огневая подготовка военных Западного военного округаИсточник: © РИА Новости / Александр Уткин

КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Уровень подготовки войск Западного военного округа в зимний период в этом году вырос по сравнению с прошлогодним в 2,5 раза, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Контрольная проверка по итогам зимнего периода обучения показала рост уровня подготовки соединений округа более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - сказал министр.

По его словам, повысилось качество обучения младших специалистов, более 60% выпускников учебных центров сдали экзамены на "хорошо" и "отлично".

"С начала года в Западном военном округе проведено более 100 внезапных проверок, которые подтвердили готовность войск к боевому применению", - отметил Шойгу.

Он добавил, что после продолжительного перерыва возобновлено присутствие кораблей Балтийского флота в оперативно важных районах Атлантического океана.