Шойгу отметил рост уровня подготовки войск Западного военного округа
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Огневая подготовка военных Западного военного округа
Источник: © РИА Новости / Александр Уткин
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Уровень подготовки войск Западного военного округа в зимний период в этом году вырос по сравнению с прошлогодним в 2,5 раза, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"Контрольная проверка по итогам зимнего периода обучения показала рост уровня подготовки соединений округа более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - сказал министр.
По его словам, повысилось качество обучения младших специалистов, более 60% выпускников учебных центров сдали экзамены на "хорошо" и "отлично".
"С начала года в Западном военном округе проведено более 100 внезапных проверок, которые подтвердили готовность войск к боевому применению", - отметил Шойгу.
Он добавил, что после продолжительного перерыва возобновлено присутствие кораблей Балтийского флота в оперативно важных районах Атлантического океана.
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21.06.2017
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