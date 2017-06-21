Более 30 тактических групп на западе России находятся в боевой готовности
|
|
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Более 30 батальонных и ротных тактических групп на западе России готовы к немедленному боевому применению, сообщил на заседании коллегии министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"В готовности к немедленному боевому применению находятся более 30 батальонных и ротных тактических групп, которые укомплектованы личным составом и оснащены необходимыми запасами материальных средств", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, посвященному совершенствованию войск Западного военного округа.
По его словам, только за последние полгода в войска и силы округа поступило более 300 единиц вооружения и военной техники, постоянно совершенствуется боевая выучка военнослужащих.
Шойгу обратил внимание на то, что НАТО продолжает наращивать военный потенциал у российских границ. В странах Балтии и Польше завершается формирование тактических групп альянса общей численностью около пяти тысяч военнослужащих.
|
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.06.2017 Над Балтикой участилось взаимное сопровождение авиации НАТО и РФ
22.06.2017 Появилось видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО
22.06.2017 В НАТО не знают, кто был в самолете, который сопровождали F-16 над Балтикой
22.06.2017 В НАТО прокомментировали сближение F-16 с самолетом Шойгу
22.06.2017 Истребитель НАТО отогнали от Шойгу
22.06.2017 Боевая группа НАТО укомплектована (Neatkarigas Rita Avize, Латвия)
22.06.2017 Шойгу пообещал рассказать иностранным партнерам об учениях "Запад-2017"
22.06.2017 Шойгу рассказал, что означает боевая подготовка НАТО у российских границ