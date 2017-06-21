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Более 30 тактических групп на западе России находятся в боевой готовности

22.06.2017 РИА Новости 414 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Более 30 батальонных и ротных тактических групп на западе России готовы к немедленному боевому применению, сообщил на заседании коллегии министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"В готовности к немедленному боевому применению находятся более 30 батальонных и ротных тактических групп, которые укомплектованы личным составом и оснащены необходимыми запасами материальных средств", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, посвященному совершенствованию войск Западного военного округа.

По его словам, только за последние полгода в войска и силы округа поступило более 300 единиц вооружения и военной техники, постоянно совершенствуется боевая выучка военнослужащих.

Шойгу обратил внимание на то, что НАТО продолжает наращивать военный потенциал у российских границ. В странах Балтии и Польше завершается формирование тактических групп альянса общей численностью около пяти тысяч военнослужащих.
21.06.2017
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