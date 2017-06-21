Шойгу рассказал, что означает боевая подготовка НАТО у российских границ



Военнослужащий войск НАТО во время учений в Прибалтике. Архивное фото

Источник: © Flickr / NATO Военнослужащий войск НАТО во время учений в Прибалтике. Архивное фотоИсточник: © Flickr / NATO

КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. НАТО повышает интенсивность оперативной и боевой подготовки у российских границ, что демонстрирует нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Повышается интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса. Сейчас у российских границ проводятся масштабные учения альянса "Балтопс-2017" и "Удар сабли-2017", в которых принимают участие свыше 10 тысяч военнослужащих, более 70 кораблей и вспомогательных судов, около 70 самолетов, в том числе американские стратегические бомбардировщики В-52", - сказал Шойгу.

"Происходящее наглядно демонстрирует откровенное нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса", - подчеркнул он.

По словам главы Минобороны, об этом свидетельствует и майский саммит НАТО, на котором в один ряд угроз были поставлены международный терроризм и Россия.