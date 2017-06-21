Шойгу рассказал, что означает боевая подготовка НАТО у российских границ
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Военнослужащий войск НАТО во время учений в Прибалтике. Архивное фото
Источник: © Flickr / NATO
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. НАТО повышает интенсивность оперативной и боевой подготовки у российских границ, что демонстрирует нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"Повышается интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса. Сейчас у российских границ проводятся масштабные учения альянса "Балтопс-2017" и "Удар сабли-2017", в которых принимают участие свыше 10 тысяч военнослужащих, более 70 кораблей и вспомогательных судов, около 70 самолетов, в том числе американские стратегические бомбардировщики В-52", - сказал Шойгу.
"Происходящее наглядно демонстрирует откровенное нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса", - подчеркнул он.
По словам главы Минобороны, об этом свидетельствует и майский саммит НАТО, на котором в один ряд угроз были поставлены международный терроризм и Россия.
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21.06.2017
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