Минск планирует закупить в России четыре учебно-боевых самолета Як-130



Самолет Як-130. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Самолет Як-130. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Антон Денисов

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Белоруссия планирует закупить в РФ еще четыре учебно-боевых самолета Як-130, сообщил в среду в Минске министр обороны республики Андрей Равков.

"У нас закуплено восемь Як-130… Мы планируем в будущем, наверное, еще четыре закупить", - сказал Равков журналистам.

Контракт на поставку Белоруссии четырех учебно-боевых самолетов Як-130 был подписан на авиакосмическом салоне МАКС-2015. В апреле 2015 года белорусская армия получила четыре Як-130 из России, в ноябре 2016 года - еще четыре таких самолета.