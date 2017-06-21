Минск планирует закупить в России четыре учебно-боевых самолета Як-130
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Самолет Як-130. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Белоруссия планирует закупить в РФ еще четыре учебно-боевых самолета Як-130, сообщил в среду в Минске министр обороны республики Андрей Равков.
"У нас закуплено восемь Як-130… Мы планируем в будущем, наверное, еще четыре закупить", - сказал Равков журналистам.
Контракт на поставку Белоруссии четырех учебно-боевых самолетов Як-130 был подписан на авиакосмическом салоне МАКС-2015. В апреле 2015 года белорусская армия получила четыре Як-130 из России, в ноябре 2016 года - еще четыре таких самолета.
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21.06.2017
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